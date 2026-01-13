Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч-триллер и пять голов. Штутгарт и Айнтрахт устроили шоу в Германии
Германия
13 января 2026, 22:06 | Обновлено 13 января 2026, 22:17
Матч-триллер и пять голов. Штутгарт и Айнтрахт устроили шоу в Германии

«Швабы» вырвали победу со счетом 3:2

Матч-триллер и пять голов. Штутгарт и Айнтрахт устроили шоу в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Штутгарт – Айнтрахт

«Штутгарт» одержал драматическую победу над «Айнтрахтом» в матче 17-го тура Бундеслиги.

Поединок на «Штутгарт Арене» завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, а решающий мяч был забит в конце встречи.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте усилиями Расмуса Кристенсена, однако Эрмедин Демирович быстро восстановил равновесие. До перерыва Дениз Ундав вывел «швабов» вперед. На 80-й минуте «Айнтрахт» сравнял счет, но на 87-й Николас Нартей принес «Штутгарту» волевую победу.

Германия, Бундеслига, 17-й тур.

Штутгарт – Айнтрахт – 3:2
Голы: Демирович, 27, Ундав, 35, Нартей, 87 – Кристенсен, 5, Амаймуни-Эчгуяб, 80

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

Штутгарт Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
