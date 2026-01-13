Матч-триллер и пять голов. Штутгарт и Айнтрахт устроили шоу в Германии
«Швабы» вырвали победу со счетом 3:2
«Штутгарт» одержал драматическую победу над «Айнтрахтом» в матче 17-го тура Бундеслиги.
Поединок на «Штутгарт Арене» завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, а решающий мяч был забит в конце встречи.
Гости открыли счет уже на 5-й минуте усилиями Расмуса Кристенсена, однако Эрмедин Демирович быстро восстановил равновесие. До перерыва Дениз Ундав вывел «швабов» вперед. На 80-й минуте «Айнтрахт» сравнял счет, но на 87-й Николас Нартей принес «Штутгарту» волевую победу.
Германия, Бундеслига, 17-й тур.
Штутгарт – Айнтрахт – 3:2
Голы: Демирович, 27, Ундав, 35, Нартей, 87 – Кристенсен, 5, Амаймуни-Эчгуяб, 80
⏹ Two wins out of two in 2026!— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) January 13, 2026
Great character from the boys to claim a big three points 😍#VfB | #VfBSGE | 3-2 pic.twitter.com/uuHCejieqr
