Во вторник, 13 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Айнтрахтом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Штутгарт

Совершенно неплохие результаты демонстрируют «швабы» в текущем сезоне. За 16 матчей Бундеслиги команде удалось добыть в борьбе 29 зачетных пунктов, благодаря которым она сейчас находится на 5-й строчке турнирной таблицы. От 8-й позиции клуб отделяет 6 очков, от 2-й – 4, однако лидер «Бавария» вырвался вперед уже на 15 баллов. В Кубке Германии коллектив квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против «Гольштайн Киль».

За 6 поединков Лиги Европы коллектив смог добыть в борьбе 12 баллов, которые пока позволяют ему находиться на 9-й строчке турнирной таблицы. От нужного топ-8 «Штутгарт» отстает на 1 очко.

Айнтрахт

Франкфуртцы проводят сезон тоже довольно неплохо. После 16-ти туров чемпионата Германии на их счету уже 26 очков, которые позволяют находиться на 7-м месте турнирной таблицы. Однако даже от топ-3 «Айнтрахт» отстает всего на 3 балла. В национальном кубке клуб дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «Борруссии Д».

В Лиге чемпионов результаты немцев немного разочаровывают – за 6 игр клуб завоевал лишь 4 очка, благодаря которым сейчас находится на 30-м месте общей таблицы соревнований. Расстояние от топ-24 составляет уже 3 балла.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Айнтрахт». За это время коллектив завоевал 3 победы, в других 2-х играх выигрыш одержал «Штутгарт».

Интересные факты

В последних 8-х выездных играх «Айнтрахт» имеет всего 1 победу.

В 4/5 последних официальных играх «Штутгарта» было забито более 4 голов.

«Айнтрахт» пропустил 33 гола в текущем сезоне Бундеслиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.58.