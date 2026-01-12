Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Штутгарт
13.01.2026 19:30 - : -
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 января 2026, 21:16 | Обновлено 12 января 2026, 21:22
25
0

Штутгарт – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 13 января в 19:30 по Киеву

12 января 2026, 21:16 | Обновлено 12 января 2026, 21:22
25
0
Штутгарт – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Штутгарт

Во вторник, 13 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Айнтрахтом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Штутгарт

Совершенно неплохие результаты демонстрируют «швабы» в текущем сезоне. За 16 матчей Бундеслиги команде удалось добыть в борьбе 29 зачетных пунктов, благодаря которым она сейчас находится на 5-й строчке турнирной таблицы. От 8-й позиции клуб отделяет 6 очков, от 2-й – 4, однако лидер «Бавария» вырвался вперед уже на 15 баллов. В Кубке Германии коллектив квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против «Гольштайн Киль».

За 6 поединков Лиги Европы коллектив смог добыть в борьбе 12 баллов, которые пока позволяют ему находиться на 9-й строчке турнирной таблицы. От нужного топ-8 «Штутгарт» отстает на 1 очко.

Айнтрахт

Франкфуртцы проводят сезон тоже довольно неплохо. После 16-ти туров чемпионата Германии на их счету уже 26 очков, которые позволяют находиться на 7-м месте турнирной таблицы. Однако даже от топ-3 «Айнтрахт» отстает всего на 3 балла. В национальном кубке клуб дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «Борруссии Д».

В Лиге чемпионов результаты немцев немного разочаровывают – за 6 игр клуб завоевал лишь 4 очка, благодаря которым сейчас находится на 30-м месте общей таблицы соревнований. Расстояние от топ-24 составляет уже 3 балла.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Айнтрахт». За это время коллектив завоевал 3 победы, в других 2-х играх выигрыш одержал «Штутгарт».

Интересные факты

  • В последних 8-х выездных играх «Айнтрахт» имеет всего 1 победу.
  • В 4/5 последних официальных играх «Штутгарта» было забито более 4 голов.
  • «Айнтрахт» пропустил 33 гола в текущем сезоне Бундеслиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
13 января 2026 -
19:30
Айнтрахт Франкфурт
Тотал больше 2.5 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Культураль – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка лиги
Гамбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Штутгарт Айнтрахт Франкфурт прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Футбол | 12 января 2026, 04:30 2
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт

Бразилец ведет переговоры о продлении соглашения

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
Футбол | 12 января 2026, 21:19 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем

Максим Третьяков покинул расположение ковалевского «Колоса»

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11.01.2026, 23:35
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 2
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем