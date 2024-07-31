Трансферное лето 2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

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Защитники: Максим Брагару (Черноморец, 300 тыс евро) Томаш Кендзера (ПАОК, окончание аренды) Никита Кравченко (Полесье, окончание аренды) Антон Боль (Заря Луганск, окончание аренды) Полузащитники : Александр Пихаленок (Днепр-1, 2.5 млн евро) Валентин Рубчинский (Днепр-1, 1 млн евро) Александре Пейкришвили (Динамо Тбилиси, 300 тыс евро) Джастин Лонвейк (Фортуна Ситтард, окончание аренды) Николай Михайленко (Александрия, окончание аренды) Кахим Перрис (Сабах, окончание аренды) Георгий Цитаишвили (Динамо Батуми, окончание аренды) Виктор Близниченко (Кривбасс, окончание аренды) Сергей Булеца (Заглембе Любин, окончание аренды) Миккель Дуэлунд (Орхус, окончание аренды) Александр Яцык (Заря Луганск, окончание аренды) Нападающие: Эрик Рамирес (Атлетико Насиональ, окончание аренды) Жерсон Родригеш (Слован Братислава, окончание аренды)

Динамо Защитники : Александр Сирота (Маккаби Хайфа, аренда 500 тыс евро) Никита Кравченко (Александрия, свободный агент) Томаш Кендзера (ПАОК, свободный агент) Полузащитники : Кахим Перрис (Сабах, 600 тыс евро) Миккель Дуэлунд (Орхус, свободный агент) Сергей Булеца (Лехия Гданьск, аренда) Георгий Цитаишвили (Гранада, аренда) Нападающие: Эрик Рамирес (Тигре, аренда) Жерсон Родригеш (Гуанси Халиао, аренда)

Защитники : Никита Кононов (ЮКСА, окончание аренды) Полузащитники : Доминго Бланко (Тихуана, окончание аренды)

Днепр-1 Вратари: Евгений Волынец (Полесье, свободный агент) Валерий Юрчук (без клуба) Яков Кинарейкин (без клуба) Защитники : Александр Сваток (Остин, 1.2 млн евро) Эдуард Сарапий (Полесье, 600 тыс евро) Денис Мирошниченко (Карпаты, 500 тыс евро) Владимир Адамюк (Карпаты, 100 тыс евро) Евгений Пасич (Металлист 1925, свободный агент) Сергей Горбунов (без клуба) Никита Кононов (без клуба) Полузащитники : Александр Пихаленок (Динамо, 2.5 млн евро) Валентин Рубчинский (Динамо,1 млн евро) Алексей Гуцуляк (Полесье, 600 тыс евро) Максим Третьяков (Колос, 200 тыс евро) Руслан Бабенко (Полесье, свободный агент) Игорь Когут (Металлист 1925, свободный агент) Доминго Бланко (Тихуана, свободный агент) Богдан Леднев (без клуба) Владимир Танчик (без клуба) Олег Очеретько (Шахтер, окончание аренды) Нападающие: Александр Филиппов (Александрия, свободный агент) Даниэль Кивинда (без клуба)

Защитники: Олег Веремеенко (Подолье, окончание аренды) Глеб Савчук (Подолье, окончание аренды) Полузащитник: Владислав Семотюк (Кривбасс, аренда) Владимир Рудюк (Прикарпатье, окончание аренды) Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь, 650 тыс евро)

Рух Защитники : Глеб Савчук (Эпицентр, свободный агент) Полузащитники: Владимир Рудюк (Прикарпатье, свободный агент) Нападающие: Денис Теслюк (Оболонь, 350 тыс евро)

Защитник: Айди Дайко (Лячи, 200 тыс евро) Илья Путря (Черноморец, свободный агент) Полузащитники : Матей Ангелов (Работнички, аренда) Нападающие : Марк Ассинор (Подбрезова, 230 тыс евро)

ЛНЗ Защитники: Максим Ковалев (без клуба) Олег Тарасенко (без клуба) Полузащитники : Иван Тищенко (Буковина, свободный агент) Денис Долинский (Виктория, свободный агент) Сергей Рыбалка (без клуба) Нападающие: Назарий Ныч (Виктория, свободный агент) Алексей Хобленко (Черноморец, свободный агент)

Защитники : Никита Кравченко (Динамо, свободный агент) Артем Шабанов (Полесье, свободный агент) Полузащитники : Дмитрий Мишнев (Заря Луганск, свободный агент) Артур Авагимян (Черноморец, окончание аренды) Родион Плакса (Мариуполь, окончание аренды) Нападающие : Александр Филиппов (Днепр-1, свободный агент) Андрей Андрейчук (Буковина, окончание аренды) Егор Гуничев (Минай, окончание аренды)

Александрия Защитники : Антон Кравченко (без клуба) Полузащитники : Хулио Мадисон (ЛДУ Кито, свободный агент) Богдан Белошевский (Черноморец, свободный агент) Владислав Калитвинцев (без клуба) Николай Михайленко (Динамо окончание аренды) Артем Кулаковский (Ворскла, окончание аренды) Нападающие: Егор Гуничев (Минай, 120 тыс евро) Андрей Андрейчук (Буковина, свободный агент) Кледсон Карвальо да Силва (Мариехамн, окончание аренды)

Защитники: Лука Гучек (Черноморец, свободный агент) Александр Черноморец (Колос, свободный агент) Полузащитники : Демир Шкриель (Морнар, свободный агент) Артем Кулаковский (Александрия, окончание аренды) Эннур Тотре (Шкендия, окончание аренды) Нападающие : Самсон Иеде (Хорсенс, 300 тыс евро) Денис Ндукве (Полесье, свободный агент) Таулант Сефери (Бани Яс, окончание аренды)

Ворскла Защитники : Владимр Чеснаков (завершил карьеру) Фелипе Родригес (без клуба) Тиаго Сантана (Метрополитано, окончание аренды) Полузащитники : Ардит Толи (без клуба) Наджиб Якубу (без клуба) Нападающие: Руслан Степанюк (Верес, свободный агент)

Защитники : Андерсон Джордан (Нила Нова, 400 тыс евро) Жан Тронтель (Мура, 200 тыс евро) Габриэль Эскинья (Славен Белупо, свободный агент) Полузащитники: Александр Яцык (Динамо, аренды)

Заря Вратари: Антон Жилкин (Ингулец, свободный агент) Защитники : Богдан Бутко (Черноморец, свободный агент) Игорь Снурницын (Кривбасс, свободный агент) Олег Данченко (завершил карьеру) Антон Боль (Динамо, окончание аренды) Полузащитники : Дмитрий Мишнев (Александрия, свободный агент) Вячеслав Чурко (Металлист 1925, свободный агент) Денис Нагнойный (Металлист 1925, свободный агент) Даниил Алефиренко (Колос, свободный агент) Александр Яцык (Динамо, окончание аренды)

Защитники : Валерий Бондаренко (Шахтер, свободный агент) Полузащитники : Ника Гагнидзе (Дила, 300 тыс евро) Максим Третьяков (Днепр-1, 200 тыс евро) Игорь Харатин (Дунайска Стреда, свободный агент) Даниил Алефиренко (Заря Луганск, свободный агент) Нападающие: Кирилл Попов (Минай, окончание аренды)

Колос Вратари: Кирилл Фесюн (Шахтер, 2.7 млн евро) Защитники : Александр Черноморец (Ворскла, свободный агент) Роман Гончаренко (Верес, свободный агент) Полузащитники: Вадим Милько (завершил карьеру) Андрей Богданов (без клуба) Нападающие: Лукас Рангел (без клуба)

Вратарь: Артур Рудько (Шахтер, свободный агент) Защитники : Борис Лотоцкий (Нива Винница, свободный агент) Богдан Бутко (Заря Луганск, свободный агент) Полузащитники : Денис Янаков (Полесье, свободный агент) Богдан Белошевский (Александрия, свободный агент) Нападающие : Алексей Хобленко (ЛНЗ, свободный агент)

Черноморец Вратари: Даниил Варакута (без клуба) Олег Билык (без клуба) Защитники: Максим Брагару (Динамо, 300 тыс евро) Лука Гучек (Ворскла, свободный агент) Илья Путря (ЛНЗ, свободный агент) Владислав Шаповал (без клуба) Полузащитники : Владислав Огиря (Диназ, свободный агент) Никита Сытников (ЮКСА, свободный агент) Богдан Бойчук (Буковина, свободный агент) Орест Кузык (Карпаты, свободный агент) Зиги Бадибанга (без клуба) Фабрисио Альваренга (без клуба) Артур Авагимян (Александрия, окончание аренды) Нападающие: Жозе Гомес (Эльбасани, свободный агент) Самсон Иеде (Хорсенс, окончание аренды)

Вратарь: Андрей Кожухарь (Карпаты, свободный агент) Защитники: Роман Гончаренко (Колос, свободный агент) Евгений Морозко (Полесье, свободный агент) Жирайр Маргарян (Урарту, окончание аренды) Полузащитники : Гиорги Куция (Лиепая, свободный агент) Станислав Шарай (Виктория, окончание аренды) Нападающие : Руслан Степанюк (Ворскла, свободный агент)

Верес Вратари: Евгений Паст (без клуба) Защитники : Жулио Сезар (Утаи Тани, свободный агент) Жирайр Маргарян (свободный агент) Василий Курко (Оболонь, свободный агент) Даниил Хондак (без клуба) Денис Балан (без клуба) Евгений Морозко (Полесье, окончание аренды) Полузащитники : Евгений Банада (Левый Берег, свободный агент) Станислав Шарай (Виктория, свободный агент) Андрей Кухарук (без клуба) Александр Кучеренко (без клуба) Денис Янаков (Полесье, окончание аренды) Нападающие : Михаил Шестаков (без клуба) Дмитрий Шастал (Полесье, окончание аренды)

Защитники : Василий Курко (Верес, защитник) Полузащитники : Вадим Витенчук (Минай, свободный агент) Константин Бычек (Металлист 1925, свободный агент) Нападающие : Денис Теслюк (Рух, 350 тыс евро)

Оболонь Вратари: Артем Кичак (завершил карьеру) Защитники : Дмитрий Нагиев (без клуба) Полузащитники : Евгений Запорожец (Эпицентр, свободный агент) Нападающие: Игорь Краснопир (Рух, 650 тыс евро)

Вратари: Антон Жилкин (Заря Луганск, свободный агент) Полузащитники : Сергей Петько (Минай, свободный агент) Роман Волохатый (Нива Тернополь, свободный агент) Олег Пушкарев (Шахтер U-19, аренда) Иван Лосенко (Шахтер U-19, аренда) Олег Осипенко (Чернигов-ШВСМ, аренда)

Ингулец Вратари: Валерий Восконян (без клуба) Защитники : Анатолий Романчук (Чернигов-ШВСМ, свободный агент) Андрей Боровской (без клуба) Полузащитники : Виталий Кольцов (Буковина, свободный агент) Сергей Панасенко (Вильхивка, свободный агент) Нападающие: Ярослав Квасов (Кудровка, свободный агент)