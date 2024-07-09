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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 15:58 | Обновлено 09 июля 2024, 16:00
1544
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала ведущего бомбардира Днепра-1

Филиппов перебрался в команду Руслана Ротаня

09 июля 2024, 15:58 | Обновлено 09 июля 2024, 16:00
1544
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала ведущего бомбардира Днепра-1
ФК Александрия. Александр Филиппов

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Филипповым. Контракт опытного игрока рассчитан на два года.

Филиппов перебрался в новую команду в качестве свободного агента после завершения контракта с «Днепром-1».

В Украине Александр выступал за «Арсенал», «Ильичевец», «Авангард», «Десну» и «Днепр-1», а также играл в Бельгии за «Сент-Трюйден» и в Латвии в составе «Риги».

В прошлом сезоне 31-летний игрок забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 23-х матчах.

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Александрия Александр Филиппов Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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Комментарии 1
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Samuel
Якийсь він не фартовий, ніодного по суті клубу вже нема в яких він грав в Україні
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