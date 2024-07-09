ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала ведущего бомбардира Днепра-1

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Филипповым. Контракт опытного игрока рассчитан на два года.

Филиппов перебрался в новую команду в качестве свободного агента после завершения контракта с «Днепром-1».

В Украине Александр выступал за «Арсенал», «Ильичевец», «Авангард», «Десну» и «Днепр-1», а также играл в Бельгии за «Сент-Трюйден» и в Латвии в составе «Риги».

В прошлом сезоне 31-летний игрок забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 23-х матчах.