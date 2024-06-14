ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с испанским полузащитником

Львовские Карпаты подписали двухлетний контракт с 27-летним испанским полузащитником Пабло Альваресом. Контракт клуба с игроком вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Новичок зелено-белых является питомцем Спортинга Хихон. На молодежном уровне Пабло также выступал за Вильярреал. В 2021 году Альварес переехал из Испании и подписал контракт с болгарским клубом Черно море, который представляет Варну. В Болгарии испанец провел три сезона с небольшим перерывом на выступления за хорватскую Риеку. По итогам прошедшего чемпионата Альварес в составе Черно море завоевал серебряные медали болгарского первенства.

Пабло Альварес родился 23 апреля 1997 года в Лангрео (Испания). Рост: 185 см. Вес: 73 кг. Амплуа: опорный полузащитник, центральный полузащитник

Пабло начинал карьеру на молодежном уровне в системе испанских клубов Спортинг Хихон, Вильярреал, Алавес. Последний клуб – Черно море (Болгария). В составе болгарского клуба Пабло завоевал серебряные медали национального чемпионата в сезоне 2023/2024. В том же сезоне за Черно море Альварес провел 30 матчей, отличился 3 голами и 4 голевыми передачами.