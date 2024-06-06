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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 10:24 | Обновлено 06 июня 2024, 11:05
1221
1

На следующей неделе Карпаты подпишут испанского полузащитника

Футболист выступает в чемпионате Болгарии

06 июня 2024, 10:24 | Обновлено 06 июня 2024, 11:05
1221
1
На следующей неделе Карпаты подпишут испанского полузащитника
Linkedin. Пабло Альварес

Как стало известно Sport.ua, на следующей неделе «Карпаты», которые вернулись в УПЛ, планируют пополнить свои ряды испанским легионером Пабло Альваресом, который в прошлом сезоне защищал цвета болгарского клуба «Черно море».

Также в активе этого 27-летнего опорного полузащитника есть выступления за «Риеку» из Хорватии, а у себя на родине он играл за хихонский «Спортинг», «Алавес» и «Вильярреал».

Кроме того, до конца этой недели «зелено-белые» планируют узаконить свои отношения с вратарем Александром Кемкиным, который в последнее время играл за «Минай».

Что же касается сообщений в ЗМИ, что «Карпаты» проявляют интерес к теперь уже бывшему главному тренеру «Ингульца» Владиславу Лупашко, то по информации нашего источника, его приход на пост главного тренера не планируется.

Ранее мы сообщали, что тренер «Ингульца» Владислав Лупашко рассказал, может ли он возглавить «Карпаты».

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трансферы УПЛ Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Nick.Grabowski
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