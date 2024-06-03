Тренер Ингульца рассказал, может ли он возглавить Карпаты

Главный тренер «Ингульца» Владислав Лупашко отреагировал на инсайд Игоря Бурбаса, который заявил, что 37-летний специалист является главным кандидатом на замену Мирону Маркевичу во львовских «Карпатах».

– Владислав Викторович, пишут, что Вы являетесь основным претендентом на должность главного тренера «Карпат» в случае ухода Маркевича. Можете подтвердить или опровергнуть информацию?

– По этому поводу мне нечего сказать. Никто из «Карпат» со мной не контактировал. У меня еще год контракта с «Ингульцом».

– То есть Вы будете тренировать «Ингулец» в УПЛ?

– На днях у нас будет встреча с президентом клуба, где мы обсудим дальнейшие планы.

– Недавно Александр Поворознюк говорил, что зимой Вас хотели купить два клуба УПЛ, но он отказал.

– Я знаю об одном конкретном варианте. Мне делал предложение клуб УПЛ. Финансовые условия моему тренерскому штабу предлагали достаточно неплохие. Но зимой я не захотел покидать «Ингулец». Мы собирали команду и не могли оставить ее на полпути. Я сказал ребятам, что однозначно доведу команду до конца сезона, а дальше будем смотреть, что и как.

– Задачу Вы выполнили, стали чемпионами Первой лиги. То есть, сейчас уже готовы рассмотреть варианты?

– Все будет зависеть от предложения, устроит ли оно меня и клуб. Все зависит от многих факторов. В принципе, я ничего менять не планировал.

Ранее слухи об отставке прокомментировал сам Мирон Маркевич.