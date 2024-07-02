Прощай, Шахтер. Интернасьонал подписал полноценный контракт с Витао
Ранее защитник играл за «колорадос» по Annexe 7 ФИФА
24-летний центральный защитник Витао, у которого 30 июня истек срок действия контракта с «Шахтером», подписал полноценное трудовое соглашение с бразильским «Интернасьоналом».
За «колорадос» Витао играл с апреля 2022 года, пользуясь положениями Annexe 7 ФИФА. Однако теперь получил возможность покинуть «Шахтер» окончательно в статусе свободного агента.
Контракт Витао с «Интернасьоналом» рассчитан до конца 2026 года.
За «колорадос» центрбек сыграл 117 официальных матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.
Ранее сообщалось, что Витао интересен ряду европейский клубов, в частности, «Бетису», «Вест Хэму» и «Ноттингем Форест».
Pai de casalzinho, herói em clássico e xerife na defesa! ❤️🔥— Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 1, 2024
Jogo a jogo, Vitão conquistou o carinho da torcida. Dois anos depois da chegada em Porto Alegre, ele conhece o peso da camisa vermelha. 💪🇦🇹
Vamos por mais, meu zagueiro! 🎯 pic.twitter.com/nvyq1QKp4Q
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