Прощай, Шахтер. Интернасьонал подписал полноценный контракт с Витао

24-летний центральный защитник Витао, у которого 30 июня истек срок действия контракта с «Шахтером», подписал полноценное трудовое соглашение с бразильским «Интернасьоналом».

За «колорадос» Витао играл с апреля 2022 года, пользуясь положениями Annexe 7 ФИФА. Однако теперь получил возможность покинуть «Шахтер» окончательно в статусе свободного агента.

Контракт Витао с «Интернасьоналом» рассчитан до конца 2026 года.

За «колорадос» центрбек сыграл 117 официальных матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что Витао интересен ряду европейский клубов, в частности, «Бетису», «Вест Хэму» и «Ноттингем Форест».