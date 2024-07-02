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  4. Прощай, Шахтер. Интернасьонал подписал полноценный контракт с Витао
Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 10:29 |
275
0

Прощай, Шахтер. Интернасьонал подписал полноценный контракт с Витао

Ранее защитник играл за «колорадос» по Annexe 7 ФИФА

02 июля 2024, 10:29 |
275
0
Прощай, Шахтер. Интернасьонал подписал полноценный контракт с Витао
internacional.com.br

24-летний центральный защитник Витао, у которого 30 июня истек срок действия контракта с «Шахтером», подписал полноценное трудовое соглашение с бразильским «Интернасьоналом».

За «колорадос» Витао играл с апреля 2022 года, пользуясь положениями Annexe 7 ФИФА. Однако теперь получил возможность покинуть «Шахтер» окончательно в статусе свободного агента.

Контракт Витао с «Интернасьоналом» рассчитан до конца 2026 года.

За «колорадос» центрбек сыграл 117 официальных матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что Витао интересен ряду европейский клубов, в частности, «Бетису», «Вест Хэму» и «Ноттингем Форест».

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Витао Интернасьонал Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Интернасьонал
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