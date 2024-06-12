Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера

24-летний центрбек Витао, права на которого до 1 июля все еще принадлежат «Шахтеру», в ближайшее время может вернуться в Европу.

Футболист с апреля 2022 года на условиях Annexe 7 ФИФА выступает на родине за «Интернасьонал», с которым уже подписал предварительный контракт о переходе, вступающий в силу с 1 июля.

Однако не факт, что Витао продолжит карьеру в стане «колорадос». Предметный интерес к бразильцу проявляют «Вест Хэм», «Вильярреал» и «Бетис».

Впрочем, с недавних пор лидером в гонке за Витао стал «Ноттингем Форест», который предложил «Интернасьоналу» наиболее высокую сумму отступных, а также готов платить самому игроку зарплату выше, чем предлагают конкуренты.

По информации источника, «Интернасьоналу» с 1 июля будет принадлежать 80% экономических прав на Витао, и клуб рассчитывает выручить от продажи бека не меньше 12 миллионов евро, чтобы получить чистыми в казну около 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет предложить за Витао 8 миллионов евро.