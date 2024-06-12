Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера
Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 19:02 |
638
1

Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера

Витао в ближайшее время может перебраться на Туманный Альбион

12 июня 2024, 19:02 |
638
1
Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера
ФК Интернасьонал. Витао

24-летний центрбек Витао, права на которого до 1 июля все еще принадлежат «Шахтеру», в ближайшее время может вернуться в Европу.

Футболист с апреля 2022 года на условиях Annexe 7 ФИФА выступает на родине за «Интернасьонал», с которым уже подписал предварительный контракт о переходе, вступающий в силу с 1 июля.

Однако не факт, что Витао продолжит карьеру в стане «колорадос». Предметный интерес к бразильцу проявляют «Вест Хэм», «Вильярреал» и «Бетис».

Впрочем, с недавних пор лидером в гонке за Витао стал «Ноттингем Форест», который предложил «Интернасьоналу» наиболее высокую сумму отступных, а также готов платить самому игроку зарплату выше, чем предлагают конкуренты.

По информации источника, «Интернасьоналу» с 1 июля будет принадлежать 80% экономических прав на Витао, и клуб рассчитывает выручить от продажи бека не меньше 12 миллионов евро, чтобы получить чистыми в казну около 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет предложить за Витао 8 миллионов евро.

По теме:
Жирона ищет замену Цыганкову, Довбику и другим. В планах – 7-8 новичков
Форвард Манчестер Юнайтед согласился на переход в Ювентус
Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом
Витао Интернасьонал Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Ноттингем Форест Вест Хэм Бетис Вильярреал
Алексей Сливченко Источник: Revista Colorada
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Футбол | 12 июня 2024, 12:57 24
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»

Известный журналист вспомнил, как этот момент повлиял на его семью

ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок
Футбол | 12 июня 2024, 17:48 0
ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок
ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок

Впереди Месси и Суарес из Интера

Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Бокс | 11.06.2024, 21:19
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 11.06.2024, 21:45
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Футбол | 11.06.2024, 18:45
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
в "Шахтере" он производил впечатление абсолютно случайного человека: неуклюжий и тактически туповатый.
что за чудесные метаморфозы с ним произошли?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
11.06.2024, 08:34 17
Бокс
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 90
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.06.2024, 10:14 6
Футбол
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 9
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
11.06.2024, 10:50 46
Волейбол
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
12.06.2024, 07:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем