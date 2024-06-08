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  4. Вест Хэм готов заплатить 8 млн за бека Шахтера. Украинцы не получат ничего
Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 11:32 |
1427
2

Вест Хэм готов заплатить 8 млн за бека Шахтера. Украинцы не получат ничего

Витао нынешним летом, вероятно, вернется в Европу

08 июня 2024, 11:32 |
1427
2
Вест Хэм готов заплатить 8 млн за бека Шахтера. Украинцы не получат ничего
instagram.com/vitao44

24-летний центральный защитник «Интернасьонала» Витао, который выступает за бразильский клуб на правах Annexe 7 ФИФА, нынешним летом намерен вернуться в Европу.

Агенты футболиста работают над тем, чтобы организовать трансфер своего клиента в Англию или Испанию.

На текущий момент известно о готовности руководства «Вест Хэма» заплатить за Витао 8 миллионов евро, однако этого, как предполагается, будет недостаточно, так как «Интернасьонал» хочет не менее 10 миллионов.

Также интерес к Витао проявляют испанские «Вильярреал» и «Бетис».

В любом случае «Шахтер» не получит ничего за трансфер Витао в другой европейский клуб, так как еще зимой центрбек подписал предварительный контракт с «Интернасьоналом», по причине чего покинет украинский клуб в начале июля по свободному трансферу – в связи с истечением сроков действия контракта.

В нынешнем году Витао сыграл 22 официальных матча за «колорадос», отличившись 1 забитым мячом.

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Витао Интернасьонал трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Вест Хэм трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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samird
Або за час перебування в Бразилії цей хлопчина фантастично спрогресував, або молотків жорстоко розводять. Бо в Шахтарі ВІтао виглядав не просто погано, а подекуди кумедно. Бондар в порівнянні з ним - Каннаваро.
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