Бетис отправил эмиссаров в Лондон на переговоры по игроку Шахтера
Переход Витао оценивается в 10 миллионов евро
Испанский «Бетис» продолжает активно интересоваться 24-летним центральным защитником Витао, который до 1 июля номинально еще является футболистом «Шахтера».
«Бетис» уже отправил эмиссаров в Лондон на переговоры с представителями Витао и самим футболистом, которые прибыли в столицу Великобритании, чтобы пообщаться с «Вест Хэмом».
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини считает, что Витао способен идеально вписаться в его команду и быстро стать ее лидером обороны.
На приобретение Витао, который с 1 июля станет полноправным футболистом «Интернасьонала» и уже заключил предварительный контракт с бразильским клубом, потребуется не менее 10 миллионов евро.
Помимо «Бетиса» и «Вест Хэма» интерес к Витао в Европе ныне проявляет также «Вильярреал».
Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» отказался продавать «Бетису» Витао за 9 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Портал GiveMeSport поделился интересным рейтингом
Издание FourFourTwo презентовало рейтинг топовых вратарей