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  4. Бетис отправил эмиссаров в Лондон на переговоры по игроку Шахтера
Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 10:16 |
1045
2

Бетис отправил эмиссаров в Лондон на переговоры по игроку Шахтера

Переход Витао оценивается в 10 миллионов евро

08 июня 2024, 10:16 |
1045
2
Бетис отправил эмиссаров в Лондон на переговоры по игроку Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Испанский «Бетис» продолжает активно интересоваться 24-летним центральным защитником Витао, который до 1 июля номинально еще является футболистом «Шахтера».

«Бетис» уже отправил эмиссаров в Лондон на переговоры с представителями Витао и самим футболистом, которые прибыли в столицу Великобритании, чтобы пообщаться с «Вест Хэмом».

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини считает, что Витао способен идеально вписаться в его команду и быстро стать ее лидером обороны.

На приобретение Витао, который с 1 июля станет полноправным футболистом «Интернасьонала» и уже заключил предварительный контракт с бразильским клубом, потребуется не менее 10 миллионов евро.

Помимо «Бетиса» и «Вест Хэма» интерес к Витао в Европе ныне проявляет также «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» отказался продавать «Бетису» Витао за 9 миллионов евро.

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Витао Бетис Интернасьонал Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Вест Хэм Вильярреал
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Lesovij7
ФИФА зуйня коррупционная, поэтому ее ждёт Крах, Интернасьонал заработает на этом скелете второй раз , а шахтер кинули.
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