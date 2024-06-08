Бетис отправил эмиссаров в Лондон на переговоры по игроку Шахтера

Испанский «Бетис» продолжает активно интересоваться 24-летним центральным защитником Витао, который до 1 июля номинально еще является футболистом «Шахтера».

«Бетис» уже отправил эмиссаров в Лондон на переговоры с представителями Витао и самим футболистом, которые прибыли в столицу Великобритании, чтобы пообщаться с «Вест Хэмом».

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини считает, что Витао способен идеально вписаться в его команду и быстро стать ее лидером обороны.

На приобретение Витао, который с 1 июля станет полноправным футболистом «Интернасьонала» и уже заключил предварительный контракт с бразильским клубом, потребуется не менее 10 миллионов евро.

Помимо «Бетиса» и «Вест Хэма» интерес к Витао в Европе ныне проявляет также «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» отказался продавать «Бетису» Витао за 9 миллионов евро.