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  4. Интернасьонал отказался продавать Бетису за 9 млн евро экс-бека Шахтера
Бразилия
21 мая 2024, 19:11 |
998
1

Интернасьонал отказался продавать Бетису за 9 млн евро экс-бека Шахтера

Витао, вероятнее всего, останется играть в Бразилии

21 мая 2024, 19:11 |
998
1
Интернасьонал отказался продавать Бетису за 9 млн евро экс-бека Шахтера
AGIF. Витао (справа)

Центральный защитник «Интернасьонала» Витао, контракт которого до 30 июня все еще формально принадлежит «Шахтеру», привлек интерес испанского «Бетиса».

Сообщается, что клуб из Севильи изъявил готовность заплатить за бразильца 9 миллионов евро, но нарвался на отказ от «Интернасьонала».

«Колорадос» хотят в будущем выручить от продажи Витао большую сумму.

Ранее сообщалось, что Витао подписал предварительный контракт с «Интернасьоналом» сроком на пять лет. Официально он вступит в силу с 1 июля нынешнего года, когда у центрбека завершится трудовое соглашение с «Шахтером».

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Витао покинул «Шахтер» по Annexe 7 ФИФА.

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Витао Интернасьонал Шахтер Донецк трансферы УПЛ Бетис трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: UOL Esporte
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Alex T
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