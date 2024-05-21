Интернасьонал отказался продавать Бетису за 9 млн евро экс-бека Шахтера

Центральный защитник «Интернасьонала» Витао, контракт которого до 30 июня все еще формально принадлежит «Шахтеру», привлек интерес испанского «Бетиса».

Сообщается, что клуб из Севильи изъявил готовность заплатить за бразильца 9 миллионов евро, но нарвался на отказ от «Интернасьонала».

«Колорадос» хотят в будущем выручить от продажи Витао большую сумму.

Ранее сообщалось, что Витао подписал предварительный контракт с «Интернасьоналом» сроком на пять лет. Официально он вступит в силу с 1 июля нынешнего года, когда у центрбека завершится трудовое соглашение с «Шахтером».

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Витао покинул «Шахтер» по Annexe 7 ФИФА.