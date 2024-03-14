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Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 23:37 |
1070
0

Защитник Шахтера подписал пятилетний контракт с Интернасьоналом

Витао летом официально станет полноправным футболистом «колорадос»

14 марта 2024, 23:37 |
1070
0
Защитник Шахтера подписал пятилетний контракт с Интернасьоналом
internacional.com.br. Витао

Центральный защитник «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны по Annexe 7 ФИФА выступает на родине за «Интернасьонал», ближайшим летом окончательно покинет донецкий клуб.

30 июня у Витао завершается срок действия контракт с «горняками» и, как сообщают бразильские источники, защитник уже подписал пятилетний контракт с «Интернасьоналом».

Ни футболист, ни «Интернасьонал» не подтверждают эту информацию, но она, как ожидается, станет достоянием общественности летом.

Витао имел ряд других предложений, в частности, из Испании, но решил остаться в «Интернасьонале», где его все более чем устраивает. Кроме того, руководители клуба смогли предоставить Витао интересный «карьерный проект», который полностью устроил футболиста.

Напомним, «Шахтер» купил Витао в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро из «Палмейраса».

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Источник Correio do Povo
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