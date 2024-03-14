Защитник Шахтера подписал пятилетний контракт с Интернасьоналом

Центральный защитник «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны по Annexe 7 ФИФА выступает на родине за «Интернасьонал», ближайшим летом окончательно покинет донецкий клуб.

30 июня у Витао завершается срок действия контракт с «горняками» и, как сообщают бразильские источники, защитник уже подписал пятилетний контракт с «Интернасьоналом».

Ни футболист, ни «Интернасьонал» не подтверждают эту информацию, но она, как ожидается, станет достоянием общественности летом.

Витао имел ряд других предложений, в частности, из Испании, но решил остаться в «Интернасьонале», где его все более чем устраивает. Кроме того, руководители клуба смогли предоставить Витао интересный «карьерный проект», который полностью устроил футболиста.

Напомним, «Шахтер» купил Витао в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро из «Палмейраса».