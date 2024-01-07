Защитник Шахтера летом перейдет в Вальядолид – журналист
Витао собирается вернуться в европейский футбол
23-летний центрбек «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал в Бразилию и с тех пор выступает за «Интернасьонал» по Annexe 7 ФИФА, летом нынешнего года собирается вернуться в европейский футбол.
По информации журналиста Вагнера Мартинса, Витао летом 2024 года покинет «Интернасьонал» и перейдет в испанский «Вальядолид» - клуб, владельцем которого является легендарный соотечественник защитника Роналдо и который ныне играет в Ла Лиге 2 (Сегунде).
PÉSSIMA NOTÍCIA! 🚨😢— Henrique Souza 🇮🇩 (@Rique_Souza_) January 6, 2024
Vitão deixará o Inter na metade do ano e irá jogar no Real Valladolid, da Espanha, time de Ronaldo Fenômeno.
Fonte: @_vagnermartins_ 🗞️✔️ pic.twitter.com/aaXf219A7D
Известно, что контракт Витао с «Шахтером» рассчитан до 30 июня текущего года. Этот же день является последним для временного договора защитника с «Интернасьоналом», по причине чего в «Вальядолид» футболист сможет перейти на правах свободного агента.
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