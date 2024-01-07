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  4. Защитник Шахтера летом перейдет в Вальядолид – журналист
Украина. Премьер лига
07 января 2024, 11:00 | Обновлено 07 января 2024, 11:03
2089
2

Защитник Шахтера летом перейдет в Вальядолид – журналист

Витао собирается вернуться в европейский футбол

07 января 2024, 11:00 | Обновлено 07 января 2024, 11:03
2089
2
Защитник Шахтера летом перейдет в Вальядолид – журналист
ФК Интернасьонал. Витао

23-летний центрбек «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал в Бразилию и с тех пор выступает за «Интернасьонал» по Annexe 7 ФИФА, летом нынешнего года собирается вернуться в европейский футбол.

По информации журналиста Вагнера Мартинса, Витао летом 2024 года покинет «Интернасьонал» и перейдет в испанский «Вальядолид» - клуб, владельцем которого является легендарный соотечественник защитника Роналдо и который ныне играет в Ла Лиге 2 (Сегунде).

Известно, что контракт Витао с «Шахтером» рассчитан до 30 июня текущего года. Этот же день является последним для временного договора защитника с «Интернасьоналом», по причине чего в «Вальядолид» футболист сможет перейти на правах свободного агента.

Ранее Витао связывали с возможным переходом в «Бетис».

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Витао Шахтер Донецк Интернасьонал Вальядолид трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Sport.ua
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Remark
Захисник Шахтаря перейде в клуб другого дивізіону Іспанії Вальядолид. 
Можна і так статтю назвати.
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0
Yulian Beshley
О це престижно грати в сегунді в той же час коли можеш в лч засвітитись і піти в хороший клуб , але він коли грав в упл був таким слабким що не дивно що йде в сегунду
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0
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