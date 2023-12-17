Бетис готов заплатить Шахтеру за Витао, но Интернасьонал против трансфера

Испанский «Бетис» продолжает серьезно интересоваться центральным защитником «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны по Annexe 7 ФИФА перебрался в Бразилию, где выступает за «Интернасьонал».

Испанский клуб уже разузнал, что временное соглашение Витао с «Интернасьоналом» истекает 30 июня 2024 года. В этот же день у защитника заканчивается срок действия контракта с «Шахтером».

Но ждать лета в «Бетисе» не хотят, и были бы не прочь подписать Витао уже в январе. За это испанцы готовы заплатить от 3 до 5 миллионов евро, и в целом «Шахтер», как отмечает источник, не против такого варианта, так как это даст «горнякам» возможность заработать хоть какие-то деньги от ухода защитника.

Против досрочного ухода Витао выступает «Интернасьонал». Бразильский клуб не намерен расторгать временное трудовое соглашение с футболистом, и имеет планы по подписанию с ним полноценного контракта летом следующего года, когда Витао официально станет свободным агентом.

Отметим, что в 2023 году Витао провел 51 матч за «Интернасьонал».