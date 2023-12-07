Бетис заинтересован в подписании Витао. Он может покинуть Шахтер бесплатно
Испанский клуб изучает существующие возможности для подписания защитника
Центральный защитник «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны выступает в Бразилии за «Интернасьонал», вскоре может перебраться в испанскую Ла Лигу.
Интерес к подписанию центрбека проявляет «Бетис», который уже провел предварительные переговоры по этому вопросу как с руководством «Интернасьонала», так и с боссами «Шахтера».
Летом нынешнего года Витао, использовав Annexe 7 ФИФА, продлил временное соглашение с «Интернасьоналом» до 30 июня 2024 года, и до этой же даты у него действует постоянный контракт с «Шахтером». Именно поэтому «Бетису», чтобы подписать Витао в январе, нужно договариваться как с украинским, так и с бразильским клубами.
Если согласовать сделку в январе не удастся, то «Бетис» готов подписать с Витао предварительный контракт, чтобы защитник переехал в Испанию летом следующего года на правах свободного агента.
Отмечается, что сохранить 23-летнего Витао в своих рядах хочет и «Интернасьонал», однако у бразильского клуба, как ожидается, будет не так много шансов противостоять предложению из Европы.
В настоящий момент Витао, по оценкам Transfermarkt, стоит 7,5 миллионов евро – это высшая оценочная стоимость в его профессиональной карьере.
За «Интернасьонал» Витао провел 51 матч в 2023 году.
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