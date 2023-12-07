Центральный защитник «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны выступает в Бразилии за «Интернасьонал», вскоре может перебраться в испанскую Ла Лигу.

Интерес к подписанию центрбека проявляет «Бетис», который уже провел предварительные переговоры по этому вопросу как с руководством «Интернасьонала», так и с боссами «Шахтера».

Летом нынешнего года Витао, использовав Annexe 7 ФИФА, продлил временное соглашение с «Интернасьоналом» до 30 июня 2024 года, и до этой же даты у него действует постоянный контракт с «Шахтером». Именно поэтому «Бетису», чтобы подписать Витао в январе, нужно договариваться как с украинским, так и с бразильским клубами.

Если согласовать сделку в январе не удастся, то «Бетис» готов подписать с Витао предварительный контракт, чтобы защитник переехал в Испанию летом следующего года на правах свободного агента.

Отмечается, что сохранить 23-летнего Витао в своих рядах хочет и «Интернасьонал», однако у бразильского клуба, как ожидается, будет не так много шансов противостоять предложению из Европы.

В настоящий момент Витао, по оценкам Transfermarkt, стоит 7,5 миллионов евро – это высшая оценочная стоимость в его профессиональной карьере.

За «Интернасьонал» Витао провел 51 матч в 2023 году.