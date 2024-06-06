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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 19:24 |
1866
2

ОФИЦИАЛЬНО. «Легендарное возвращение». Верес подписал своего рекордсмена

Руслан Степанюк снова будет играть в Ровно

06 июня 2024, 19:24 |
1866
2
ОФИЦИАЛЬНО. «Легендарное возвращение». Верес подписал своего рекордсмена
НК Верес. Руслан Степанюк (по центру)

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании бывшего нападающего полтавской «Ворсклы» Руслана Степанюка. Он будет играть за клуб под 7-м номером.

Отмечается, что 32-летний футболист подписал с народным клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 3 сезонов.

Руслан Степанюк считается легендой «Вереса». За ровенчан игрок в свое время сыграл 68 матчей и только в сезоне 2016-2017 забил 25 мячей - этот бомбардирский рекорд до сих пор остается непревзойденным и является лучшим показателем среди игроков «Вереса» со времени восстановления украинской независимости.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Руслан Степанюк провел 27 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

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трансферы Верес Ровно свободный агент Руслан Степанюк Ворскла Полтава трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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Комментарии 2
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Mykola_nik
Дуже добре. Ще треба декілька хороших гравців і тоді буде результат.
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+1
C.Пеклов
ну ось,так.А то попервах написали,що Степанюк перейшов в Верес,тому що у нього жінка з Рівного.
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