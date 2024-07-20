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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 19:54 | Обновлено 20 июля 2024, 19:59
273
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании экс-вратаря Карпат

25-летний Андрей Кожухарь в новом сезоне будет защищать ворота ровенского клуба

20 июля 2024, 19:54 | Обновлено 20 июля 2024, 19:59
273
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании экс-вратаря Карпат
НК Верес. Андрей Кожухарь

НК «Верес» объявил о подписании вратаря Андрея Кожухаря.

25-летний голкипер в новом сезоне будет защищать ворота ровенского Вереса. Воспитанник одесского Черноморца и экс-футболист юношеской и молодежной сборных Украины сегодня, в свой день рождения, подписал с народным клубом трехлетний контракт.

Андрей Кожухарь родился 20 июля 1999 года в Тирасполе (Молдова). Рост - 197 см. Вес - 91 кг. Воспитанник СДЮШОР Черноморец (Одесса). Предыдущие клубы: Черноморец (Одесса), Валмиера (Латвия), Земплин (Словакия), Карпаты (Львов).

В сезоне 2023/2024 вместе с львовскими «Карпатами» завоевал серебряные медали Первой лиги, отыграв без замен все 28 поединков чемпионата. Также на счету голкипера 9 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Верес
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