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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1
Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 09:55 |
593
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1

Хан и Баденко перешли в новую команду

01 августа 2024, 09:55 |
593
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1
ФК Александрия. Хан и Баденко

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контрактов с полузащитниками Даниилом Ханом и Ильей Баденко. Оба ранее находились в структуре «Днепра-1», который снялся с чемпионата УПЛ.

18-летний Хан и 19-летний Баденко пока отправлены в состав «Александрии-2». Ранее сообщалось, что в услугах Хана заинтересовано «Динамо», но игрок не прошел просмотр в киевской команде.

Хан в прошлом сезоне в юношеском чемпионате провел 27 матчей и забил 2 гола. У Баденко 4 гола в 22-х встречах.

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Александрия Днепр-1 Даниил Хан чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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