Украина. Премьер лига01 августа 2024, 09:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1
Хан и Баденко перешли в новую команду
01 августа 2024, 09:55 |
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контрактов с полузащитниками Даниилом Ханом и Ильей Баденко. Оба ранее находились в структуре «Днепра-1», который снялся с чемпионата УПЛ.
18-летний Хан и 19-летний Баденко пока отправлены в состав «Александрии-2». Ранее сообщалось, что в услугах Хана заинтересовано «Динамо», но игрок не прошел просмотр в киевской команде.
Хан в прошлом сезоне в юношеском чемпионате провел 27 матчей и забил 2 гола. У Баденко 4 гола в 22-х встречах.
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