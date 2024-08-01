ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контрактов с полузащитниками Даниилом Ханом и Ильей Баденко. Оба ранее находились в структуре «Днепра-1», который снялся с чемпионата УПЛ.

18-летний Хан и 19-летний Баденко пока отправлены в состав «Александрии-2». Ранее сообщалось, что в услугах Хана заинтересовано «Динамо», но игрок не прошел просмотр в киевской команде.

Хан в прошлом сезоне в юношеском чемпионате провел 27 матчей и забил 2 гола. У Баденко 4 гола в 22-х встречах.