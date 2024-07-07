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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 11:33 | Обновлено 07 июля 2024, 11:57
444
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого в истории клуба грузина

Гиорги Куция пополнил ряды ровенчан

07 июля 2024, 11:33 | Обновлено 07 июля 2024, 11:57
444
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого в истории клуба грузина
НК Верес. Гиорги Куция

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании грузинского полузащитника латвийской «Лиепаи» Гиорги Куции.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с народным клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 3 сезонов. Переход состоялся на правах свободного агента.

Куция является воспитанником «Динамо» (Тбилиси), за которое провел 118 матчей, забил 6 голов, отдал 9 ассистов, стал двукратным чемпионом Грузии и выиграл Суперкубок Грузии. Также в составе «Динамо» провел 9 матчей в квалификации Лиги чемпионов, Лиги конференций и Лиги Европы.

Также выступал за «Дилу» (Гори, Грузия), «Работнички» (Скопье, Северная Македония), «Лиепаю» (Латвия). В весенней части чемпионата латвийской Вирслиги-2024 сыграл за «Лиепаю» 12 матчей и забил 1 гол.

Всего за карьеру провел 209 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 15 ассистов.

Гиорги Куция - игрок национальной сборной Грузии всех возрастных групп от U-16 до главной команды! В составе сборной U-19 принял участие на Евро-2017. Он стал первым в истории возрожденного «Вереса» легионером из Грузии.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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