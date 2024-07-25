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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс вернул из-за границы украинского защитника
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 15:44 |
431
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс вернул из-за границы украинского защитника

Александр Романчук подписал с криворожским клубом трехлетний контракт

25 июля 2024, 15:44 |
431
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс вернул из-за границы украинского защитника
ФК Кривбасс. Александр Романчук

«Кривбасс» официально объявил о подписании украинского центрального защитника венгерского «Дебрецена» Александра Романчука.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с криворожским клубом контракт, который будет действовать в течение 3 следующих сезонов. В «Кривбассе» игрок будет выступать под третьим номером.

Александр является воспитанником ДЮСШ «Прикарпатье» (2010-2016). В 2017 перешел в ФК «Львов» и 9 июля 2017 года дебютировал в профессиональном футболе в матче Кубка Украины против «Кремня» (2:0).

В прошлой кампании Александр Романчук провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего защитника молодежной сборной Украины в 400 тысяч евро.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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