Бельгия23 июля 2024, 19:51 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера перешел в Гезтепе
Новатус Мироши будет играть в турецкой Суперлиге
23 июля 2024, 19:51 |
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Клуб турецкой Суперлиги «Гезтепе» официально отрапортовал о подписании 21-летнего левого фулбека «Зюлте-Варегем» Новатуса Мироши, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Шахтер».
С танзанийским футболистом турецкий клуб подписал 4-летнее трудовое соглашение.
Финансовые подробности сделки стороны не разглашают.
Мироши в сезоне-2023/24 сыграл 6 матчей за «Шахтер», однако «горняки» решили не выкупать африканского легионера и тот летом вернулся в «Зюлте-Варегем».
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