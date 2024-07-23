ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера перешел в Гезтепе

Клуб турецкой Суперлиги «Гезтепе» официально отрапортовал о подписании 21-летнего левого фулбека «Зюлте-Варегем» Новатуса Мироши, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Шахтер».

С танзанийским футболистом турецкий клуб подписал 4-летнее трудовое соглашение.

Финансовые подробности сделки стороны не разглашают.

Мироши в сезоне-2023/24 сыграл 6 матчей за «Шахтер», однако «горняки» решили не выкупать африканского легионера и тот летом вернулся в «Зюлте-Варегем».