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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера перешел в Гезтепе
Бельгия
23 июля 2024, 19:51 |
816
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера перешел в Гезтепе

Новатус Мироши будет играть в турецкой Суперлиге

23 июля 2024, 19:51 |
816
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера перешел в Гезтепе
goztepe.org.tr. Новатус Мироши

Клуб турецкой Суперлиги «Гезтепе» официально отрапортовал о подписании 21-летнего левого фулбека «Зюлте-Варегем» Новатуса Мироши, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Шахтер».

С танзанийским футболистом турецкий клуб подписал 4-летнее трудовое соглашение.

Финансовые подробности сделки стороны не разглашают.

Мироши в сезоне-2023/24 сыграл 6 матчей за «Шахтер», однако «горняки» решили не выкупать африканского легионера и тот летом вернулся в «Зюлте-Варегем».

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Новатус Мироши Гезтепе Зюлте-Варегем трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Гезтепе
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