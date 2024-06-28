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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 20:03 |
682
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало еще одного защитника. На этот раз из Грузии

Состав команды пополнил Гиорги Майсурадзе

28 июня 2024, 20:03 |
682
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало еще одного защитника. На этот раз из Грузии
ФК Полесье. Георги Майсурадзе

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с защитником Гиорги Майсурадзе. 22-летний игрок получил договор на 4 года.

Майсурадзе ранее выступал за «Динамо» Тбилиси, в составе которого провел 61 матч (2 гола) и выиграл чемпионат и Суперкубок Грузии. Подробности трансфера официально не сообщаются, но Transfermarkt указывает сумму в 400 тысяч евро.

Ранее «Полесье» подписало защитников Даниила Бескоровайного и Жоао Виалле. При этом Бескоровайный уже получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.

Майсурадзе действует на позиции правого защитника.

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Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Комментарии 1
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serhiy
Вже Шахтар на підписував грузинів-тепер не може скинути баласт .
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