ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало еще одного защитника. На этот раз из Грузии

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с защитником Гиорги Майсурадзе. 22-летний игрок получил договор на 4 года.

Майсурадзе ранее выступал за «Динамо» Тбилиси, в составе которого провел 61 матч (2 гола) и выиграл чемпионат и Суперкубок Грузии. Подробности трансфера официально не сообщаются, но Transfermarkt указывает сумму в 400 тысяч евро.

Ранее «Полесье» подписало защитников Даниила Бескоровайного и Жоао Виалле. При этом Бескоровайный уже получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.

Майсурадзе действует на позиции правого защитника.