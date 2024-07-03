Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 12:48 |
312
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ

Рыбалка стал свободным агентом

03 июля 2024, 12:48 |
312
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ
ЛНЗ. Сергей Рыбалка

Клуб ЛНЗ проинформировал об уходе из команды полузащитника Сергея Рыбалки, с которым не стали продлевать контракт и игрок стал свободным агентом.

За один сезон в составе черкасской команды Рыбалка провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

34-летний игрок известен по выступлениям в составе «Динамо» Киев, а также провел 9 матчей за сборную Украины.

ЛНЗ минувший сезон чемпионата Украины завершил на 7-й позиции.

По теме:
К защитнику Шахтера есть интерес на Ближнем Востоке
Ювентус подписывает хавбека. Он сын легенды клуба и брат форварда Интера
Пихаленок рассказал, что ему не в кайф сейчас в Динамо
ЛНЗ Черкассы Сергей Рыбалка трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Футбол | 03 июля 2024, 10:41 7
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом

Алексей Сливченко – о продаже «горняками» Дениля Кастильо в «Мидтьюлланд»

ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
Футбол | 03 июля 2024, 06:55 18
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским

Оба пообщались о результатах сборных на Евро-2024

Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет
Футбол | 03.07.2024, 11:11
Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет
Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Футбол | 03.07.2024, 08:20
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Футбол | 03.07.2024, 08:01
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 5
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
03.07.2024, 07:29 23
Футбол
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 9
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 1
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
02.07.2024, 23:53 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем