Украина. Премьер лига03 июля 2024, 12:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ
Рыбалка стал свободным агентом
03 июля 2024, 12:48 |
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Клуб ЛНЗ проинформировал об уходе из команды полузащитника Сергея Рыбалки, с которым не стали продлевать контракт и игрок стал свободным агентом.
За один сезон в составе черкасской команды Рыбалка провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
34-летний игрок известен по выступлениям в составе «Динамо» Киев, а также провел 9 матчей за сборную Украины.
ЛНЗ минувший сезон чемпионата Украины завершил на 7-й позиции.
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