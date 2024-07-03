ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ

Клуб ЛНЗ проинформировал об уходе из команды полузащитника Сергея Рыбалки, с которым не стали продлевать контракт и игрок стал свободным агентом.

За один сезон в составе черкасской команды Рыбалка провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

34-летний игрок известен по выступлениям в составе «Динамо» Киев, а также провел 9 матчей за сборную Украины.

ЛНЗ минувший сезон чемпионата Украины завершил на 7-й позиции.