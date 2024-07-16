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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 20:45 |
1013
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала

Винисиус Тобиас подписал новый контракт с «горняками» на 5-летний срок

16 июля 2024, 20:45 |
1013
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Чемпион Украины «Шахтер» официально сообщил о возвращении в команду бразильского защитника Винисиуса Тобиаса.

20-летний футболист последние два года выступал в Испании за вторую команду «Реала», а также неоднократно привлекался к тренировкам с первой командой «бланкос» и даже успел дебютировать за основу «галактикос» в Кубке Испании.

Сегодня, 16 июля, «Шахтер» официально объявил, что с игроком был подписан новый контракт, его срок составит пять лет.

Тобиас стал игроком «горняков» зимой 2022 года. Тогда он покинул «Интернасьонал».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк продление контракта Реал Мадрид Украинская Премьер-лига Винисиус Тобиас
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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