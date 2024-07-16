ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала

Чемпион Украины «Шахтер» официально сообщил о возвращении в команду бразильского защитника Винисиуса Тобиаса.

20-летний футболист последние два года выступал в Испании за вторую команду «Реала», а также неоднократно привлекался к тренировкам с первой командой «бланкос» и даже успел дебютировать за основу «галактикос» в Кубке Испании.

Сегодня, 16 июля, «Шахтер» официально объявил, что с игроком был подписан новый контракт, его срок составит пять лет.

Тобиас стал игроком «горняков» зимой 2022 года. Тогда он покинул «Интернасьонал».