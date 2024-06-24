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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 19:51 |
167
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале

Винисиус Тобиас на протяжении двух сезонов находился в системе королевского клуба

24 июня 2024, 19:51 |
167
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Пресс-служба донецкого футбольного клуба «Шахтер» официально сообщила о возвращении 20-летнего правого бразильского защитника Винисиуса Тобиаса.

Бразилец на протяжении двух сезонов находился в системе мадридского «Реала» на правах аренды. Руководство «сливочных» решило не выкупать контракт игрока. Ранее было информация, что сумма выкупа, прописанная в арендном соглашении, составляет 10 миллионов евро.

За 2,5 сезона пребывания в «Реале» бразилец провёл лишь один матч за основную команду. Все остальное время Винисиус играл за дубль королевского клуба. За вторую команду «сливочных» Тобиас провел 61 матч, в которых отличился 8 ассистами.

Тобиас стал игроком «горняков» зимой 2022 года. Тогда он покинул «Интернасьонал». Соглашение с «Шахтером» у Винисиуса рассчитано до завершения сезона 2025/26.

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк Реал Мадрид аренда игрока трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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