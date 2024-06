Бразильский легионер возвращается в Шахтёр

Правый защитник донецкого «Шахтёра» Винисиус Тобиас возвращается в украинский клуб.



Как сообщает Фабрицио Романо, «Реал Мадрид», где с начала войны выступал 20-летний бразилец не намерен продлевать с игроком контракт. Испанский клуб решил не активировать пункт о выкупе футболиста.



За 2,5 сезона пребывания в «Реале» бразилец провёл лишь один матч за основную команду. Всё остальное время Винисиус играл за дубль мадридского клуба – «Кастилью». За вторую команду «Реала» Тобиас сыграл 61 матч, в которых отличился 8 ассистами.

Винисиус перешёл в «Шахтёр» зимой 2022 года из бразильского «Коринтианса» за 6 миллионов евро. Однако в начале полномасштабной войны он покинул донецкий клуб на правах аренды.

⚪️🇧🇷 Brazilian RB Vinicius Tobias leaves Real Madrid, club confirms.



He’s returning to Shakhtar Donetsk as buy option clause has not been triggered. pic.twitter.com/0I7KhQzvTr