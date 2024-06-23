Бразильский легионер возвращается в Шахтёр
«Реал Мадрид» решил не выкупать Винисиуса Тобиаса
Правый защитник донецкого «Шахтёра» Винисиус Тобиас возвращается в украинский клуб.
Как сообщает Фабрицио Романо, «Реал Мадрид», где с начала войны выступал 20-летний бразилец не намерен продлевать с игроком контракт. Испанский клуб решил не активировать пункт о выкупе футболиста.
За 2,5 сезона пребывания в «Реале» бразилец провёл лишь один матч за основную команду. Всё остальное время Винисиус играл за дубль мадридского клуба – «Кастилью». За вторую команду «Реала» Тобиас сыграл 61 матч, в которых отличился 8 ассистами.
Винисиус перешёл в «Шахтёр» зимой 2022 года из бразильского «Коринтианса» за 6 миллионов евро. Однако в начале полномасштабной войны он покинул донецкий клуб на правах аренды.
⚪️🇧🇷 Brazilian RB Vinicius Tobias leaves Real Madrid, club confirms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2024
He’s returning to Shakhtar Donetsk as buy option clause has not been triggered. pic.twitter.com/0I7KhQzvTr
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