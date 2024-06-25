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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 19:10 |
5475
38

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера

Кирилл Фесюн покинул «Колос»

25 июня 2024, 19:10 |
5475
38
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о подписании голкипера «Колоса» Кирилла Фесюна. Контракт с 21-летним украинским вратарем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но ранее в СМИ сообщалось о том, что «Колос» получит за своего игрока 2,2 миллиона долларов.

В сезоне 2023/2024 Кирилл Фесюн провел 29 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых пропустил 31 гол. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря олимпийской сборной Украины в 600 тысяч евро.

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Олег Дидух Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 38
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Falko
Це його взяли на місце Рудька?
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+4
easterly
Яка гарна рифма:був фесюн - став песюн
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Вячеслав Суркіс вже з трофеєм ! Не переживайте сосунки.
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+3
Pavel_i_CO
Дуже добре... Хорош ... Та ні, то не дуплєт.. Здалося
Ответить
+1
ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
ЭТА НАШ НОВЕНЬКЕЙ ЛЕВ ЯШЕН  , ДА ЭТАГА ТОЛЬКА ДЕРЯВЫЕ БРАЛИ ЗАЛАТЫЕ МЯЧЕКИ ,МАЯ УНИЖЕНАЯ КРОТО БОТО БАНДА ПРЕШЛО НАША ВРЕМЯ 
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+1
serhiy
А як же свої ,рідні- Твардовський,Пузанков.
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0
Показать Скрыть 17 ответов
OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом Pavel_i_CO, ти знав що гнилий вареник це бовдур fanny, це Aleksandr Київ розповів, та ще він розповів що fanny боягуз злякався його, та не приїхав з ним на зустріч у Києві, fanny всрався під себе та злякався його, як гадаєш fanny інвалід чи боягуз?
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-4
Pavel_i_CO
Чого він руками літеру "Х" показує? Типу він тепер хєрняк?
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
AK.228
Хорош👏
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-5
OtsoCity
Хвойда суркисів pavel і co, чому ти завжди по вуха в лайні, ти що вболівальник лайна суркисів (динамо)?
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
OtsoCity
Бовдур fanny (гнилой вареник), Aleksandr Київ розповів, як ти злякався його, та не приїхав на зустріч з ним у Києві, ти інвалід чи боягуз, чому ти всрався під себе та злякався його?
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Фесюн з Шахтарем буде з трофеями, а воротарі лайна суркисів (динамо) будуть без трофеїв знову
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-7
OtsoCity
Дуже добре👍
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-7
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