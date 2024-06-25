ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о подписании голкипера «Колоса» Кирилла Фесюна. Контракт с 21-летним украинским вратарем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но ранее в СМИ сообщалось о том, что «Колос» получит за своего игрока 2,2 миллиона долларов.

В сезоне 2023/2024 Кирилл Фесюн провел 29 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых пропустил 31 гол. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря олимпийской сборной Украины в 600 тысяч евро.