Стало известно, сколько Колос получит за трансфер вратаря в Шахтер

Ковалевский «Колос» получит 2.2 миллиона долларов за трансфер вратаря Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Интересно, что, по информации источника, «горняки» потратили на переход 21-летнего футболиста большую сумму. Дело в том, что в контракте Фесюна есть пункт, по которому 30% от его продажи забирает себе агентская компания, которая представляет интересы игрока.

В этом сезоне Кирилл Фесюн провел 29 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых пропустил 31 гол. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря олимпийской сборной Украины в 600 тысяч евро.