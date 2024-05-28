Стало известно, сколько Колос получит за трансфер вратаря в Шахтер
Кирилл Фесюн принесет клубу 2.2 миллиона долларов
Ковалевский «Колос» получит 2.2 миллиона долларов за трансфер вратаря Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Интересно, что, по информации источника, «горняки» потратили на переход 21-летнего футболиста большую сумму. Дело в том, что в контракте Фесюна есть пункт, по которому 30% от его продажи забирает себе агентская компания, которая представляет интересы игрока.
В этом сезоне Кирилл Фесюн провел 29 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых пропустил 31 гол. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря олимпийской сборной Украины в 600 тысяч евро.
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