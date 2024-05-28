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  4. Стало известно, сколько Колос получит за трансфер вратаря в Шахтер
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 14:48 |
1756
1

Стало известно, сколько Колос получит за трансфер вратаря в Шахтер

Кирилл Фесюн принесет клубу 2.2 миллиона долларов

28 мая 2024, 14:48 |
1756
1
Стало известно, сколько Колос получит за трансфер вратаря в Шахтер
ФК Колос. Кирилл Фесюн

Ковалевский «Колос» получит 2.2 миллиона долларов за трансфер вратаря Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Интересно, что, по информации источника, «горняки» потратили на переход 21-летнего футболиста большую сумму. Дело в том, что в контракте Фесюна есть пункт, по которому 30% от его продажи забирает себе агентская компания, которая представляет интересы игрока.

В этом сезоне Кирилл Фесюн провел 29 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых пропустил 31 гол. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря олимпийской сборной Украины в 600 тысяч евро.

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Кирилл Фесюн Колос Ковалевка Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ финансы футбольные агенты Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Dfs2262ar
Ну і правильно) бо різник - то така дірка🤦🏻
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