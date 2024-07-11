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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 14:28 | Обновлено 11 июля 2024, 14:38
962
3

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в клуб израильского чемпионата

Александр Сирота уехал в аренду в «Маккаби» Хайфа

11 июля 2024, 14:28 | Обновлено 11 июля 2024, 14:38
962
3
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в клуб израильского чемпионата
ФК Маккаби Хайфа. Александр Сирота

Израильский «Маккаби» Хайфа официально объявил о подписании украинского центрального защитника киевского «Динамо» Александра Сироты.

Отмечается, что клуб взял 24-летнего футболиста в аренду на 1 сезон с правом выкупа.

Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщал, что за аренду «Маккаби» заплатит «бело-синим» 500 тысяч евро, а если израильтяне захотят оформить полноценный трансфер, то придется добавить к этой сумме еще 2.5 миллиона.

В сезоне 2023/24 Александр Сирота провел 20 матчей за «Динамо», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (2 матча) в 2 миллиона евро.

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Динамо Киев трансферы Маккаби Хайфа аренда игрока трансферы УПЛ Александр Сирота
Дмитро Вербинський Источник: ФК Маккаби Хайфа
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OKs100
Почему это экзотический? В рейтинге чемпионат Израиля намного выше УПЛ. 
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+3
Shturmgewehr
студент? ініалід? багатодітний батько? волонтер?
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0
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