ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в клуб израильского чемпионата
Александр Сирота уехал в аренду в «Маккаби» Хайфа
Израильский «Маккаби» Хайфа официально объявил о подписании украинского центрального защитника киевского «Динамо» Александра Сироты.
Отмечается, что клуб взял 24-летнего футболиста в аренду на 1 сезон с правом выкупа.
Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщал, что за аренду «Маккаби» заплатит «бело-синим» 500 тысяч евро, а если израильтяне захотят оформить полноценный трансфер, то придется добавить к этой сумме еще 2.5 миллиона.
В сезоне 2023/24 Александр Сирота провел 20 матчей за «Динамо», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (2 матча) в 2 миллиона евро.
היי צ׳אט, תעזור לי למצוא בלם 👋🏽⚽️ pic.twitter.com/unwAwzHOLa— Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) July 11, 2024
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