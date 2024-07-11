ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в клуб израильского чемпионата

Израильский «Маккаби» Хайфа официально объявил о подписании украинского центрального защитника киевского «Динамо» Александра Сироты.

Отмечается, что клуб взял 24-летнего футболиста в аренду на 1 сезон с правом выкупа.

Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщал, что за аренду «Маккаби» заплатит «бело-синим» 500 тысяч евро, а если израильтяне захотят оформить полноценный трансфер, то придется добавить к этой сумме еще 2.5 миллиона.

В сезоне 2023/24 Александр Сирота провел 20 матчей за «Динамо», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (2 матча) в 2 миллиона евро.