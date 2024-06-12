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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 03:38 | Обновлено 12 июня 2024, 03:48
84
0

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан ушел из клуба. ЛНЗ распрощался с двумя футболистами

Хавбек Иван Тищенко и защитник Олег Тарасенко покинули команду из Черкасс

12 июня 2024, 03:38 | Обновлено 12 июня 2024, 03:48
84
0
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан ушел из клуба. ЛНЗ распрощался с двумя футболистами
ЛНЗ. Иван Тищенко и Олег Тарасенко

Черкасский клуб ЛНЗ завершил сотрудничество с хавбеком Иваном Тищенко и защитником, капитаном команды Олегом Тарасенко.

Полузащитник Иван Тищенко подписал контракт с «фиолетовыми» летом 2021 года, за это время он отыграл 3122 минуты в 54 матчах и отличился 13 забитыми голами.

Иван внес весомый вклад для выхода команды в УПЛ: стал лучшим бомбардиром первой лиги в составе ЛНЗ забив 12 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Защитник Олег Тарасенко подписал контракт с «фиолетовыми» весной 2021 года, за это время он отыграл 3499 минут в 47 матчах

Футболист прошел путь от чемпионства в любителях до дебютного выхода в УПЛ для Черкасс.

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Николай Степанюк Источник: ФК ЛНЗ
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