ОФИЦИАЛЬНО. Капитан ушел из клуба. ЛНЗ распрощался с двумя футболистами

Черкасский клуб ЛНЗ завершил сотрудничество с хавбеком Иваном Тищенко и защитником, капитаном команды Олегом Тарасенко.

Полузащитник Иван Тищенко подписал контракт с «фиолетовыми» летом 2021 года, за это время он отыграл 3122 минуты в 54 матчах и отличился 13 забитыми голами.

Иван внес весомый вклад для выхода команды в УПЛ: стал лучшим бомбардиром первой лиги в составе ЛНЗ забив 12 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Защитник Олег Тарасенко подписал контракт с «фиолетовыми» весной 2021 года, за это время он отыграл 3499 минут в 47 матчах

Футболист прошел путь от чемпионства в любителях до дебютного выхода в УПЛ для Черкасс.