ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ распрощался з ветераном украинского футбола

Черкасский ЛНЗ уведомил о прекращении сотрудничества с 35-летний центральным защитником Максимом Ковалевым.

Игроком черкасского коллектива уроженец Алчевска стал летом 2023 года. За единственный сезон в составе ЛНЗ Ковалев сыграл в 11 матчах, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что у черкасского ЛНЗ появился новый президент клуба.