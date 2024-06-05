Украина. Премьер лига05 июня 2024, 11:00 | Обновлено 05 июня 2024, 11:05
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ распрощался з ветераном украинского футбола
Черкасский клуб покинул Максим Ковалев
05 июня 2024, 11:00 | Обновлено 05 июня 2024, 11:05
227
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Черкасский ЛНЗ уведомил о прекращении сотрудничества с 35-летний центральным защитником Максимом Ковалевым.
Игроком черкасского коллектива уроженец Алчевска стал летом 2023 года. За единственный сезон в составе ЛНЗ Ковалев сыграл в 11 матчах, забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что у черкасского ЛНЗ появился новый президент клуба.
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