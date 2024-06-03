ОФИЦИАЛЬНО. Новым президентом ЛНЗ стал 27-летний Виктор Кравченко
Ранее теперешний босс черкасского клуба занимал в нем пост вице-президента
Сегодня ЛНЗ объявил об уходе с должности президента клуба Андрея Полтавца, который являлся боссом представителя Черкасс с 2006 года – момента основания клуба.
Новым президентом ЛНЗ стал 27-летний Виктор Кравченко. Ранее он занимал должность вице-президента черкасского клуба.
Отмечается, что Виктор Кравченко активно присоединился к процессу управления ЛНЗ в 2021 году – с момента получения клубом профессионального статуса и выхода во Вторую лигу.
Под руководством Андрея Полтавца и Виктора Кравченко ЛНЗ ежегодно повышался в классе. Результатом их работы стало 7-е место в дебютном для Черкасс сезоне в рамках УПЛ.
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