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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новым президентом ЛНЗ стал 27-летний Виктор Кравченко
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 15:52 |
924
1

ОФИЦИАЛЬНО. Новым президентом ЛНЗ стал 27-летний Виктор Кравченко

Ранее теперешний босс черкасского клуба занимал в нем пост вице-президента

03 июня 2024, 15:52 |
924
1
ОФИЦИАЛЬНО. Новым президентом ЛНЗ стал 27-летний Виктор Кравченко
fc-lnz.com. Виктор Кравченко

Сегодня ЛНЗ объявил об уходе с должности президента клуба Андрея Полтавца, который являлся боссом представителя Черкасс с 2006 года – момента основания клуба.

Новым президентом ЛНЗ стал 27-летний Виктор Кравченко. Ранее он занимал должность вице-президента черкасского клуба.

Отмечается, что Виктор Кравченко активно присоединился к процессу управления ЛНЗ в 2021 году – с момента получения клубом профессионального статуса и выхода во Вторую лигу.

Под руководством Андрея Полтавца и Виктора Кравченко ЛНЗ ежегодно повышался в классе. Результатом их работы стало 7-е место в дебютном для Черкасс сезоне в рамках УПЛ.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: ФК ЛНЗ
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Gargantua
сынок собственника с подаренной папой игрушкой?
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