ОФИЦИАЛЬНО. Новым президентом ЛНЗ стал 27-летний Виктор Кравченко

Сегодня ЛНЗ объявил об уходе с должности президента клуба Андрея Полтавца, который являлся боссом представителя Черкасс с 2006 года – момента основания клуба.

Новым президентом ЛНЗ стал 27-летний Виктор Кравченко. Ранее он занимал должность вице-президента черкасского клуба.

Отмечается, что Виктор Кравченко активно присоединился к процессу управления ЛНЗ в 2021 году – с момента получения клубом профессионального статуса и выхода во Вторую лигу.

Под руководством Андрея Полтавца и Виктора Кравченко ЛНЗ ежегодно повышался в классе. Результатом их работы стало 7-е место в дебютном для Черкасс сезоне в рамках УПЛ.