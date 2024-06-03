ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ остался без президента клуба

Черкасский ЛНЗ уведомил о том, что Андрей Полтавец покидает пост президента клуба

Напоминается, что Полтавец с декабря 2021 года возглавляет Черкасскую областную ассоциацию футбола, а в январе 2024-го был избран членом Исполкома Украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что Андрей Полтавец сконцентрируется на работе в УАФ и ЧОАФ.

Полтавец возглавлял ЛНЗ с 2006 года. Команда клуба за время его президентства прошла путь от чемпионата Черкасской области до Украинской Премьер-лиги.

Как известно, сезон-2023/2024 в УПЛ, который был для коллектива из Черкасс премьерным в лиге, ЛНЗ завершил на 7-й позиции, набрав 41 очко в 30 матчах.