ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ остался без президента клуба
Пост покинул Андрей Полтавец
Черкасский ЛНЗ уведомил о том, что Андрей Полтавец покидает пост президента клуба
Напоминается, что Полтавец с декабря 2021 года возглавляет Черкасскую областную ассоциацию футбола, а в январе 2024-го был избран членом Исполкома Украинской ассоциации футбола.
Сообщается, что Андрей Полтавец сконцентрируется на работе в УАФ и ЧОАФ.
Полтавец возглавлял ЛНЗ с 2006 года. Команда клуба за время его президентства прошла путь от чемпионата Черкасской области до Украинской Премьер-лиги.
Как известно, сезон-2023/2024 в УПЛ, который был для коллектива из Черкасс премьерным в лиге, ЛНЗ завершил на 7-й позиции, набрав 41 очко в 30 матчах.
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