ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали полузащитника Черноморца
Орест Кузик вернулся в родной Львов
Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского полузащитника одесского «Черноморца» Ореста Кузыка.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь 30 июня 2024 года истек срок действия контракта 29-летнего футболиста с «моряками». Условия трудового договора со «львами» не сообщаются.
Орест Кузык начинал заниматься футболом во Львове, а в 15-летнем возрасте получил приглашение в академию киевского «Динамо». В 2015 году дебютировал в Премьер-лиге в составе ужгородской «Говерлы». На уровне УПЛ Кузык также играл за каменскую «Сталь», «Десну», «Рух» и «Черноморец». Кроме того, выступал за греческий PAS Giannina и кипрский «Pafos».
В прошлом сезоне Орест Кузык провел 27 матчей за «Черноморец», в которых отметился 4 мячами и 2 голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На ОИ могут выступить 3 игрока старше 23 лет – Таловеров, Крыськив и Назаренко
Команда Роберто Мартинеса с трудом прошла в четвертьфинал Евро-2024