ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали полузащитника Черноморца

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского полузащитника одесского «Черноморца» Ореста Кузыка.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь 30 июня 2024 года истек срок действия контракта 29-летнего футболиста с «моряками». Условия трудового договора со «львами» не сообщаются.

Орест Кузык начинал заниматься футболом во Львове, а в 15-летнем возрасте получил приглашение в академию киевского «Динамо». В 2015 году дебютировал в Премьер-лиге в составе ужгородской «Говерлы». На уровне УПЛ Кузык также играл за каменскую «Сталь», «Десну», «Рух» и «Черноморец». Кроме того, выступал за греческий PAS Giannina и кипрский «Pafos».

В прошлом сезоне Орест Кузык провел 27 матчей за «Черноморец», в которых отметился 4 мячами и 2 голевыми передачами.