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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 14:51 |
654
1

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали полузащитника Черноморца

Орест Кузик вернулся в родной Львов

02 июля 2024, 14:51 |
654
1
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали полузащитника Черноморца
ФК Карпаты. Орест Кузык

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского полузащитника одесского «Черноморца» Ореста Кузыка.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь 30 июня 2024 года истек срок действия контракта 29-летнего футболиста с «моряками». Условия трудового договора со «львами» не сообщаются.

Орест Кузык начинал заниматься футболом во Львове, а в 15-летнем возрасте получил приглашение в академию киевского «Динамо». В 2015 году дебютировал в Премьер-лиге в составе ужгородской «Говерлы». На уровне УПЛ Кузык также играл за каменскую «Сталь», «Десну», «Рух» и «Черноморец». Кроме того, выступал за греческий PAS Giannina и кипрский «Pafos».

В прошлом сезоне Орест Кузык провел 27 матчей за «Черноморец», в которых отметился 4 мячами и 2 голевыми передачами.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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Комментарии 1
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dudigo78
5 років тому, коли він був набагато сильнішим та молодшим, то його забракували, а зараз раптово став потрібним. Чує моє серце що ще до середини осені Лупашку прийдеться розгрібати весь цей бардак, який створюють Маркевичі розводячи власника на бабло. Хоча тут все як і завжди. Маркевич всю свою тренерську діяльність розводив власників на гроші. Дутий тренер.
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