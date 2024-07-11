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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека. Третий новичок за 3 дня
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 21:50 | Обновлено 11 июля 2024, 22:20
657
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека. Третий новичок за 3 дня

Команду усилил Мишнев

11 июля 2024, 21:50 | Обновлено 11 июля 2024, 22:20
657
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека. Третий новичок за 3 дня
ФК Александрия. Дмитрий Мишнев

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с опытным центральным полузащитником Дмитрием Мишневым. Игрок получил контракт на два года.

В минувшем сезоне 30-летний хавбек в составе «Зари» провел 29 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Мишнев стал третьим новичком «Александрии» за три последних дня. Ранее клуб подписал защитника Артема Шабанова и форварда Александра Филиппова.

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Дмитрий Мишнев Александрия трансферы трансферы УПЛ Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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