ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека. Третий новичок за 3 дня

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с опытным центральным полузащитником Дмитрием Мишневым. Игрок получил контракт на два года.

В минувшем сезоне 30-летний хавбек в составе «Зари» провел 29 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Мишнев стал третьим новичком «Александрии» за три последних дня. Ранее клуб подписал защитника Артема Шабанова и форварда Александра Филиппова.