Украина. Премьер лига11 июля 2024, 21:50 | Обновлено 11 июля 2024, 22:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека. Третий новичок за 3 дня
Команду усилил Мишнев
11 июля 2024, 21:50 | Обновлено 11 июля 2024, 22:20
657
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с опытным центральным полузащитником Дмитрием Мишневым. Игрок получил контракт на два года.
В минувшем сезоне 30-летний хавбек в составе «Зари» провел 29 матчей и сделал 2 результативные передачи.
Мишнев стал третьим новичком «Александрии» за три последних дня. Ранее клуб подписал защитника Артема Шабанова и форварда Александра Филиппова.
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