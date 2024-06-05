ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере Пихаленка, который отказал Шахтеру

Киевское «Динамо» официально объявило о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка.

Контракт Пихаленка с киевлянами рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Игрок покинул «Днепр-1», соглашение с которым было рассчитано до лета 2025 года. Сумма сделки между сторонами не разглашается, однако ранее журналист Игорь Бурбас заявил, что рассматривается вариант, чтобы в обратном направлении отправилось несколько динамовцев.

У Пихаленок совсем недавно была договоренность с донецким «Шахтером», однако в итоге Александр отказался возвращаться в состав «горняков». В системе донецкого клуба футболист находился с 2014 по 2021 год, дважды отправляясь в аренду (Мариуполь 2018–2019, Днепр-1 2020–2021).

В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

В составе сборной Украины Александр отыграл 9 поединков (дебютировал 8 июня 2022 года в матче Лиги наций против Ирландии).