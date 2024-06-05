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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 22:05 | Обновлено 05 июня 2024, 22:08
4486
52

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере Пихаленка, который отказал Шахтеру

Александр покинул «Днепр-1», за который выступал с 2021 года

05 июня 2024, 22:05 | Обновлено 05 июня 2024, 22:08
4486
52
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере Пихаленка, который отказал Шахтеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Киевское «Динамо» официально объявило о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка.

Контракт Пихаленка с киевлянами рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Игрок покинул «Днепр-1», соглашение с которым было рассчитано до лета 2025 года. Сумма сделки между сторонами не разглашается, однако ранее журналист Игорь Бурбас заявил, что рассматривается вариант, чтобы в обратном направлении отправилось несколько динамовцев.

У Пихаленок совсем недавно была договоренность с донецким «Шахтером», однако в итоге Александр отказался возвращаться в состав «горняков». В системе донецкого клуба футболист находился с 2014 по 2021 год, дважды отправляясь в аренду (Мариуполь 2018–2019, Днепр-1 2020–2021).

В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

В составе сборной Украины Александр отыграл 9 поединков (дебютировал 8 июня 2022 года в матче Лиги наций против Ирландии).

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Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 52
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Cityzen83
В нинішніх умовах, для нинішнього ДК - це безумовно підсилення в будь якому випадку! Неочікувано, думав ще декілька тижнів назад, що за кордон звалить Піхальонок.
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+11
Alex T
Сделали шахту
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+9
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Remark
Просто впадлу за щурів було грати, ось і вся причина.
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+9
Умник
Отказать команде которая играет в лч 6 игр и променять на Динамо, это я вам скажу событие.
Главное чтобы в районе где живет Саня не отключил теперь навсегда свет Ринат.
Такая по силе намбер ту после прихода Луческу пощечина Леонидычу
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+8
FunnyCat_____
Заднепииводные, которые рассказывали какой это круто игрок и как он усилит шахтёр …. Ваш выход 
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+8
DK1961
Добро пожаловать в лучший клуб Украины!
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+7
Pavel_i_CO
Ласкаво просимо до Києва!
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Норм. Неочікувано, гравець потужний, розкрився в Дніпрі. Головне щоб не було наступної новини про продаж Буяльського чи Шапаренка)))
Бажаю успіхів в ДК!!!
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+7
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FunnyCat_____
Забавно как глиномесы оправдываются 
Сейчас пойдем читать их комменты с новости « Пихаленок близок к переходу в шахтёр»😂
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+6
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Fanat
Це звісно топ трансфер для ДК, але хотілося б , що він потрапив до Європи .... Тут прогресу не буде ... Тому рік-два і бажаю мега трансфер до ТОП -5  )))
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Непоганий гравець, чекаємо(с)
Писал теневой  мэр Харькова Ак 228 
https://sport.ua/uk/news/685891-dzherelo-pihalyonok-bez-pyati-hvilin-gravet
s-shahtarya
Дочекався Федька ?
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+5
Умник
Потужно, як Валєра Залужний.
Велкам ту мост попюлар клаб оф Юкрейн.
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+5
FunnyCat_____
Еще один топчик у чемпиона (с)
Писала Запасная Лига под новостью 
https://sport.ua/uk/news/685891-dzherelo-pihalyonok-bez-pyati-hvilin-gravet
s-shahtarya
Как в воду глядела 
Топчик и у чемпиона, а не у допинговой картонки 
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+4
😼
Сосалка охороняє гілку Динамо.
Придурок ти хоч спати лягаєш?
Який ти йобнутий фєдя
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+3
bzzzzzz
Просто с Динамо легче свалить будет, с шахты его бы отпустили только за мифические 100 млн)
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0
OtsoCity
Хвойда суркисів, під нікнеймом fany, ти у новому сезоні підеш вболівати за лайно суркисів(динамо) та дивитися на Піхальонка, чи як завжди сховаєшся на сайті та злякаєшся стадіону?
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-4
OtsoCity
Хвойди суркисів, це підсилення для лайна суркисів (динамо)?
Ответить
-5
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OtsoCity
Комусь Кевін та Марлон Гомес, комусь Піхальонок, хтось з трофеями, хтось без 
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-5
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Лига
Молодцы дырявые опзжшники усиливаются хороший талантливый игрок ( ну чемпиону Шахтёру он не нужен ,игроки есть по серьёзней у чемпиона). Ну боятся второе место потерять дырявые,  атбшники то тоже усилятся ,да и кривбасс  усилится,  может пиха даже поможет пройти дырявым квалиф Лке ,а может даже ЛЕ, то уже достали позорить Украину в Европе дырявые опзжшники
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-10
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Fred1
Вже є нікчема даунбаська шапаренко, навіщо ще цей лугандон у Динамо 
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-11
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