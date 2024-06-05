ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере Пихаленка, который отказал Шахтеру
Александр покинул «Днепр-1», за который выступал с 2021 года
Киевское «Динамо» официально объявило о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка.
Контракт Пихаленка с киевлянами рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.
Игрок покинул «Днепр-1», соглашение с которым было рассчитано до лета 2025 года. Сумма сделки между сторонами не разглашается, однако ранее журналист Игорь Бурбас заявил, что рассматривается вариант, чтобы в обратном направлении отправилось несколько динамовцев.
У Пихаленок совсем недавно была договоренность с донецким «Шахтером», однако в итоге Александр отказался возвращаться в состав «горняков». В системе донецкого клуба футболист находился с 2014 по 2021 год, дважды отправляясь в аренду (Мариуполь 2018–2019, Днепр-1 2020–2021).
В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
В составе сборной Украины Александр отыграл 9 поединков (дебютировал 8 июня 2022 года в матче Лиги наций против Ирландии).
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Бажаю успіхів в ДК!!!
Сейчас пойдем читать их комменты с новости « Пихаленок близок к переходу в шахтёр»😂
Писал теневой мэр Харькова Ак 228
https://sport.ua/uk/news/685891-dzherelo-pihalyonok-bez-pyati-hvilin-gravet
s-shahtarya
Дочекався Федька ?
Велкам ту мост попюлар клаб оф Юкрейн.
Писала Запасная Лига под новостью
https://sport.ua/uk/news/685891-dzherelo-pihalyonok-bez-pyati-hvilin-gravet
s-shahtarya
Как в воду глядела
Топчик и у чемпиона, а не у допинговой картонки
Придурок ти хоч спати лягаєш?
Який ти йобнутий фєдя