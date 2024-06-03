Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок может летом покинуть команду.

По имеющейся информации, два украинских гранда «Шахтер» и «Динамо» сделали предложения «Днепру-1» по трансферу Пихаленка. Полузащитник уже провел переговоры с «горняками» и озвучил свои условия контракта. Донецкий клуб принял условия личного контракта Пихаленка, стороны предварительно договорились, но сам футболист в последний момент изменил решение и отказался возвращаться в «Шахтер».

Сейчас у Пихаленка есть два варианта продолжения карьеры – перейти в «Динамо», или остаться в «Днепре-1».

Ранее в «Шахтере» признали, что сожалеют о продаже Пихаленка в «Днепр-1».