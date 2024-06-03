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  4. Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 20:39 |
1202
9

Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов

Александр не захотел возвращаться в «Шахтер»

03 июня 2024, 20:39 |
1202
9
Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок может летом покинуть команду.

По имеющейся информации, два украинских гранда «Шахтер» и «Динамо» сделали предложения «Днепру-1» по трансферу Пихаленка. Полузащитник уже провел переговоры с «горняками» и озвучил свои условия контракта. Донецкий клуб принял условия личного контракта Пихаленка, стороны предварительно договорились, но сам футболист в последний момент изменил решение и отказался возвращаться в «Шахтер».

Сейчас у Пихаленка есть два варианта продолжения карьеры – перейти в «Динамо», или остаться в «Днепре-1».

Ранее в «Шахтере» признали, что сожалеют о продаже Пихаленка в «Днепр-1».

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Александр Пихаленок Динамо Киев трансферы Шахтер Донецк Днепр-1 ТаТоТаке трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 9
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Gargantua
ну он понимает что его хотят купить просто чтоб нагадить Динамо
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+2
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Fanat
Краще б Європу, бо тут він вже нічого нового не навчиться.... Та й  роки піджимають... 
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+1
Болела
Краще в Динамо. Він в Шахтарі сяде, обʼєктивно. Втрачений талант отримаємо на виході.
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+1
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AK.228
Ну тоді в динамо, їм класний гравець не завадить 
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0
ZANREGENT1993
В ДК
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0
Ostap Sweet Cherry
Пихалёнку нужна каска ручной работы, спецзаказ.  Потому - в Динамо-Беркут.
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-1
FunnyCat_____
понял что будет просто очередным Девичем 
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-1
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