Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов
Александр не захотел возвращаться в «Шахтер»
Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок может летом покинуть команду.
По имеющейся информации, два украинских гранда «Шахтер» и «Динамо» сделали предложения «Днепру-1» по трансферу Пихаленка. Полузащитник уже провел переговоры с «горняками» и озвучил свои условия контракта. Донецкий клуб принял условия личного контракта Пихаленка, стороны предварительно договорились, но сам футболист в последний момент изменил решение и отказался возвращаться в «Шахтер».
Сейчас у Пихаленка есть два варианта продолжения карьеры – перейти в «Динамо», или остаться в «Днепре-1».
Ранее в «Шахтере» признали, что сожалеют о продаже Пихаленка в «Днепр-1».
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