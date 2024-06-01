В Шахтере признали, что жалеют о продаже Пихаленка в Днепр-1

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна согласен с тем, что клубу в 2021 году не стоило продавать центрального хавбека Александра Пихаленка в «Днепр-1».

«Пихаленок – это наша ошибка. Когда был Де Дзерби, то у нас было много хороших игроков, в том числе Пихаленок. Я считаю, что продавать в «Днепр-1» – ошибка. Он должен был остаться».

«У него голова работает очень быстро, жалко, что он не у нас. В этом и моя вина, и Роберто Де Дзерби», – сказал Срна.

По информации СМИ, сейчас «Шахтер» и «Динамо» ведут борьбу за Пихаленка.