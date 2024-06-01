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  4. В Шахтере признали, что жалеют о продаже Пихаленка в Днепр-1
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 17:17 |
1150
6

В Шахтере признали, что жалеют о продаже Пихаленка в Днепр-1

Срна признал, что клуб допустил ошибку

01 июня 2024, 17:17 |
1150
6
В Шахтере признали, что жалеют о продаже Пихаленка в Днепр-1
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна согласен с тем, что клубу в 2021 году не стоило продавать центрального хавбека Александра Пихаленка в «Днепр-1».

«Пихаленок – это наша ошибка. Когда был Де Дзерби, то у нас было много хороших игроков, в том числе Пихаленок. Я считаю, что продавать в «Днепр-1» – ошибка. Он должен был остаться».

«У него голова работает очень быстро, жалко, что он не у нас. В этом и моя вина, и Роберто Де Дзерби», – сказал Срна.

По информации СМИ, сейчас «Шахтер» и «Динамо» ведут борьбу за Пихаленка.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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serhiy
Та ви ніколи в житті не цінували українців. Завжди "тепла ванна" тільки для легіонерів ! (
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+3
FunnyCat_____
норм  Суркис и Колома шахтер на бабло разводят 
нужно ДК поднять свое "предложение"до 5 лямов 
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+1
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Burevestnik
жалкують?    то чому зараз не куплять його собі?  
для Д-1  потрібні гроші, вони продадуть.
і Піх  перейде із задоволенням.
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0
AK.228
Залишитися та загубитися
Він і зараз не особливо потрібний, незважаючи на те, що класний гравець 
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0
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