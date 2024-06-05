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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 21:01 | Обновлено 05 июня 2024, 21:04
1756
6

Динамо официально анонсировало трансфер. Киевляне подпишут Пихаленка?

Пресс-служба клуба опубликовала пост с анонсом в социальных сетях

05 июня 2024, 21:01 | Обновлено 05 июня 2024, 21:04
1756
6
Динамо официально анонсировало трансфер. Киевляне подпишут Пихаленка?
Instagram. Александр Пихаленок

Пресс-служба киевского футбольного клуба «Динамо» официально анонсировала новый трансфер.

Сообщается, что киевляне объявят о подписании игрока уже сегодня, 5 июня, в 22:00.

Скорее всего, речь идет про 27-летнего украинского полузащитника из «Днепра-1» Александра Пихаленка.

Кроме того, Игорь Бурбас в своем Telegram-канале также написал о том, что Пихаленок стал полноценным игроком столичной команды:

«Александр Пихаленок – игрок «Динамо». По информации из моих источников, сегодня хавбек заключил с киевлянами полноценный контракт.

Насколько мне известно, окончательная стоимость игрока еще определяется между двумя клубами. Рассматривается вариант, чтобы в обратном направлении в Днепр-1 отправились несколько динамовцев. Речь идет об игроках этой позиции, то есть центре поля.

Как я сообщал 10 дней назад, у Пихаленка была договоренность с «Шахтером», но впоследствии он пересмотрел свое решение и отказался возвращаться в лагерь «горняков», – написал Бурбас.

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Александр Пихаленок Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Днепр-1 Игорь Бурбас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua
да понятно что Пихаленок
не вижу пока его в модели динамовской игры, но будем надеяться на лучшее.
Если он на Ваната или Пономаренко будет давать как на Довбика,то это конечно усиление.
Хотя в плане продвижения мяча он Шапаренко конечно не заменит. А это трансфер именно под замену Шапаренко.
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0
VladislavP
Якщо не качка, то буде норм трансфер за останні хто зна скільки років.
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0
AK.228
Який ігровий номер взяв!?
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-3
_Per4ecter_
Жахіття відбуваються in real time. Піхальонку досі ніхто не нагадав, чим закінчився перехід М. Коваля з ФК "Металург"(Запоріжжя) до Динамо?  
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-4
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