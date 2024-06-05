Динамо официально анонсировало трансфер. Киевляне подпишут Пихаленка?
Пресс-служба клуба опубликовала пост с анонсом в социальных сетях
Пресс-служба киевского футбольного клуба «Динамо» официально анонсировала новый трансфер.
Сообщается, что киевляне объявят о подписании игрока уже сегодня, 5 июня, в 22:00.
Скорее всего, речь идет про 27-летнего украинского полузащитника из «Днепра-1» Александра Пихаленка.
Кроме того, Игорь Бурбас в своем Telegram-канале также написал о том, что Пихаленок стал полноценным игроком столичной команды:
«Александр Пихаленок – игрок «Динамо». По информации из моих источников, сегодня хавбек заключил с киевлянами полноценный контракт.
Насколько мне известно, окончательная стоимость игрока еще определяется между двумя клубами. Рассматривается вариант, чтобы в обратном направлении в Днепр-1 отправились несколько динамовцев. Речь идет об игроках этой позиции, то есть центре поля.
Как я сообщал 10 дней назад, у Пихаленка была договоренность с «Шахтером», но впоследствии он пересмотрел свое решение и отказался возвращаться в лагерь «горняков», – написал Бурбас.
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не вижу пока его в модели динамовской игры, но будем надеяться на лучшее.
Если он на Ваната или Пономаренко будет давать как на Довбика,то это конечно усиление.
Хотя в плане продвижения мяча он Шапаренко конечно не заменит. А это трансфер именно под замену Шапаренко.