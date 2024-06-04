ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) подписал соглашение с 21-летним полузащитником Максимом Брагару, который ранее выступал за одесский «Черноморец». Игрок перешел в столичную команду в статусе свободного агента.

Контракт с новичком «бело-синих» подписан по схеме 4+1, это означает, что соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на 1 год.

Максим Брагару – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 года вошел в структуру одесского «Черноморца», где играл сначала в юношеской команде, а затем и в молодежной. 17 августа 2019 года дебютировал за первую команду одесситов в матче первой лиги против ФК «Авангард» (Краматорск), когда он вышел на поле на 89-й минуте. 11 июля 2020 года в игре первой лиги против «Pyxа» забил свой первый гол в составе «Черноморца».

В прошлом сезоне Брагару провел в чемпионате Украины за «Черноморец» 29 матчей и забил 1 мяч.

Максим может сыграть на нескольких позициях на поле. В сезоне, который закончился, он преимущественно действовал на позиции левого защитника, однако большинство матчей за карьеру сыграл, как правый вингер.