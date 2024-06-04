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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 18:39 | Обновлено 04 июня 2024, 19:42
2980
17

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца

Контракт с Максимом Брагару заключен по схеме 4+1

04 июня 2024, 18:39 | Обновлено 04 июня 2024, 19:42
2980
17
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца
dynamo.kiev.ua. Максим Брагару

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) подписал соглашение с 21-летним полузащитником Максимом Брагару, который ранее выступал за одесский «Черноморец». Игрок перешел в столичную команду в статусе свободного агента.

Контракт с новичком «бело-синих» подписан по схеме 4+1, это означает, что соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на 1 год.

Максим Брагару – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 года вошел в структуру одесского «Черноморца», где играл сначала в юношеской команде, а затем и в молодежной. 17 августа 2019 года дебютировал за первую команду одесситов в матче первой лиги против ФК «Авангард» (Краматорск), когда он вышел на поле на 89-й минуте. 11 июля 2020 года в игре первой лиги против «Pyxа» забил свой первый гол в составе «Черноморца».

В прошлом сезоне Брагару провел в чемпионате Украины за «Черноморец» 29 матчей и забил 1 мяч.

Максим может сыграть на нескольких позициях на поле. В сезоне, который закончился, он преимущественно действовал на позиции левого защитника, однако большинство матчей за карьеру сыграл, как правый вингер.

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Максим Брагару Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Черноморец Одесса свободный агент
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 17
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FunnyCat_____
По спектру позиций которые способен закрыть на поле, наверное даже Караваева переплюнет. 
Удачи в самом титулованном и популярном клубе Украины !
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+5
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Keen Vision
Він більше все ж захисник.
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0
Андрей⚒️
Вот это пушка трансфер от Срускиса! Порвут Шахтёр (во сне)
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Лига
С таким усилением дырявые опзжшники могут второе место своё не удержать, а могут опустится на свое любимое четвертое 
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-2
AK.228
Підсилення 
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-3
Показать Скрыть 4 ответа
OtsoCity
ОФІЦІЙНО.
Хвойди суркисів, лайно суркисів (динамо) завжди без трофеїв! Ну якщо є бажання, побути поряд з довгоочікуваними трофеями🏆🥇
🏆 Кубки чемпіонів – у ЦУМі! 🤩
Запрошуємо зробити фото з трофеями «Шахтаря»! 🏆
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-6
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