ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало чемпиона мира U-20

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского центрального защитника «Кривбасса» Даниила Бескоровайного.

Отмечается, что контракт 25-летнего футболиста с «волками» будет действовать в течение следующих 3 сезонов.

Даниил является воспитанником криворожского футбола, однако профессиональную карьеру защитник начал в луцкой «Волыни» (13 матчей) в 2017 году. Но уже в 2018 году Бескорованый получил первый еврокубковый опыт, перейдя в литовский «Атлантас» (5 матчей).

Далее игрок едет в словацкий «ДАК 1904», но сначала не получает шанса в команде и уходит в аренды по стране в «Славоя» и «Земплин» (28 сыгранных матчей). В 2019 году Бескорованый дебютирует за «ДАК 1904» и в общем проводит за команду 62 игры и отмечается 4-мя голами. Правда, до конца контракта Даниил успел сыграть в аренде за местный «ШТК 1914 Саморин», а также имел годовую аренду в «Астане» (28 матчей в активе).

Летом 2022-го Даниил вернулся в Украину, присоединившись к «Кривбассу», где за два сезона стал лидером команды (38 матчей и 3 гола).

Отметим, что в 2019 году Бескоровайный стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, за что был награжден Орденом «За заслуги» III степени.

Ранее о переходе игрока объявил президент «волков» Геннадий Буткевич и даже назвал сумму трансфера – 600 тысяч евро.