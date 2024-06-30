ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало игрока клуба, с которым сыграет в ЛК 24/25
Адмир Бристрич из «Олимпии» присоединился к житомирской команде на правах аренды
Житомирский клуб «Полесье» официально объявил об аренде 21-летнего боснийского нападающего Адмира Бристрича из словенской «Олимпии».
Соглашение рассчитано на 1 сезон. Украинский коллектив оставляет право за собой выкупить контракт игрока.
Интересно, что «Полесье» встретится с «Олимпией» Любляна во втором раунде Лиги конференций 2024/25. Встречи запланированы на 25 июля и 1 августа.
«Олимпия» Любляна объявила о переходе Бристрича в «Полесье» еще 16 июня.
В сезоне 2023/24 Адмир забил 2 гола и сделал 1 ассист в 35 матчах.
ФОТО. Полесье арендовало игрока клуба, с которым сыграет в ЛК 24/25
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Евро-2024
Поединок состоится 30 июня в 19:00 по Киеву в немецком Гельзенкирхене