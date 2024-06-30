ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало игрока клуба, с которым сыграет в ЛК 24/25

Житомирский клуб «Полесье» официально объявил об аренде 21-летнего боснийского нападающего Адмира Бристрича из словенской «Олимпии».

Соглашение рассчитано на 1 сезон. Украинский коллектив оставляет право за собой выкупить контракт игрока.

Интересно, что «Полесье» встретится с «Олимпией» Любляна во втором раунде Лиги конференций 2024/25. Встречи запланированы на 25 июля и 1 августа.

«Олимпия» Любляна объявила о переходе Бристрича в «Полесье» еще 16 июня.

В сезоне 2023/24 Адмир забил 2 гола и сделал 1 ассист в 35 матчах.

ФОТО. Полесье арендовало игрока клуба, с которым сыграет в ЛК 24/25