Украина. Премьер лига16 июня 2024, 20:43 | Обновлено 16 июня 2024, 20:53
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Житомирское Полесье взяло в аренду боснийского нападающего
Адмир Бристич ранее выступал за словенскую Олимпию из Любляны
16 июня 2024, 20:43 | Обновлено 16 июня 2024, 20:53
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Житомирский клуб «Полесье» подписал на правах аренды боснийского форварда Адмира Бристича.
О трансфере сообщил предыдущий клуб 21-летнего футболиста – словенская «Олимпия» из Любляны.
В подписанном контракте указана аренда с правом выкупа.
В сезоне 2023/24 Бристич сыграл 25 матчей за словенский клуб и забил 2 гола.
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