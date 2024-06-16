Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Житомирское Полесье взяло в аренду боснийского нападающего
Украина. Премьер лига
16 июня 2024, 20:43 | Обновлено 16 июня 2024, 20:53
789
0

Житомирское Полесье взяло в аренду боснийского нападающего

Адмир Бристич ранее выступал за словенскую Олимпию из Любляны

16 июня 2024, 20:43 | Обновлено 16 июня 2024, 20:53
789
0
Житомирское Полесье взяло в аренду боснийского нападающего
ФК Олимпия. Адмир Бристич

Житомирский клуб «Полесье» подписал на правах аренды боснийского форварда Адмира Бристича.

О трансфере сообщил предыдущий клуб 21-летнего футболиста – словенская «Олимпия» из Любляны.

В подписанном контракте указана аренда с правом выкупа.

В сезоне 2023/24 Бристич сыграл 25 матчей за словенский клуб и забил 2 гола.

По теме:
Опытный защитник покинул Металлист 1925 и ведет переговоры с клубами УПЛ
Леоненко назвал основного вратаря сборной Украины и дал совет Лунину
Жена Лунина рассказала, готова ли она покинуть Испанию
Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Олимпия Любляна аренда игрока
Николай Степанюк Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Украина может замахнуться и на финал Евро-2024»
Футбол | 16 июня 2024, 13:52 9
Йожеф САБО: «Украина может замахнуться и на финал Евро-2024»
Йожеф САБО: «Украина может замахнуться и на финал Евро-2024»

Экс-тренер сборной Украины верит в команду Сергея Реброва

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 16 июня 2024, 18:00 15
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Футбол | 16.06.2024, 10:40
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 16.06.2024, 05:49
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Саутгейт сделал выбор. Названы стартовые составы на матч Сербии и Англии
Футбол | 16.06.2024, 21:05
Саутгейт сделал выбор. Названы стартовые составы на матч Сербии и Англии
Саутгейт сделал выбор. Названы стартовые составы на матч Сербии и Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
14.06.2024, 21:14 7
Бокс
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
15.06.2024, 23:01 9
Бокс
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
14.06.2024, 20:27 2
Бокс
Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика
Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика
14.06.2024, 18:43
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
16.06.2024, 14:00 23
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
15.06.2024, 00:11 23
Футбол
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
15.06.2024, 00:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем