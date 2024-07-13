Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала второго защитника за день
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 22:10 | Обновлено 13 июля 2024, 22:11
278
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала второго защитника за день

Команду пополнил Черноморец

13 июля 2024, 22:10 | Обновлено 13 июля 2024, 22:11
278
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала второго защитника за день
ФК Ворскла. Александр Черноморец

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Александром Черноморцем. Игрок получил контракт на 1 год.

31-летний Черноморец минувший сезон провел в составе «Колоса». Может сыграть как слева в обороне, так и в центре защиты. В прошлом чемпионате отыграл 17 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Ранее в субботу клуб подписал защитника Луку Гучека.

По теме:
Источник: Динамо хочет подписать вингера Днепра-1, переговоры идут тяжело
Может быть трансферный рекорд. Астон Вилла покупает лидера Эвертона
ФОТО. Черноморец представил преемника Григорчука. Он приступил к работе
Александр Черноморец Ворскла Полтава Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Бокс | 12 июля 2024, 23:17 1
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой

Тайсон не хочет драться со своим другом Паркером

Источник: самый известный клуб АПЛ интересуется Цыганковым
Футбол | 13 июля 2024, 15:16 6
Источник: самый известный клуб АПЛ интересуется Цыганковым
Источник: самый известный клуб АПЛ интересуется Цыганковым

Кроме «МЮ», на вингера «Жироны» претендует «Астон Вилла»

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13.07.2024, 02:05
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Футбол | 13.07.2024, 20:58
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Футбол | 13.07.2024, 07:32
Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 10
Футбол
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
12.07.2024, 11:12 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
12.07.2024, 10:06 100
Футбол
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.07.2024, 07:02 4
Бокс
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
12.07.2024, 13:42 1
Теннис
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
13.07.2024, 09:38 24
Футбол
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
13.07.2024, 05:21 6
Теннис
На украинскую звезду появились 2 новых претендента. Цена вопроса – €40 млн
На украинскую звезду появились 2 новых претендента. Цена вопроса – €40 млн
12.07.2024, 01:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем