Украина. Премьер лига13 июля 2024, 22:10 | Обновлено 13 июля 2024, 22:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала второго защитника за день
Команду пополнил Черноморец
13 июля 2024, 22:10 | Обновлено 13 июля 2024, 22:11
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Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Александром Черноморцем. Игрок получил контракт на 1 год.
31-летний Черноморец минувший сезон провел в составе «Колоса». Может сыграть как слева в обороне, так и в центре защиты. В прошлом чемпионате отыграл 17 матчей и сделал 2 результативные передачи.
Ранее в субботу клуб подписал защитника Луку Гучека.
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