ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала второго защитника за день

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Александром Черноморцем. Игрок получил контракт на 1 год.

31-летний Черноморец минувший сезон провел в составе «Колоса». Может сыграть как слева в обороне, так и в центре защиты. В прошлом чемпионате отыграл 17 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Ранее в субботу клуб подписал защитника Луку Гучека.