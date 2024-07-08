ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали защитника Днепра-1

Новичок УПЛ, львовские «Карпаты», официально сообщил о подписании правого защитника «Днепра-1» Дениса Мирошниченко. Сроки действия контракта с 29-летним игроком не называются.

Мирошниченко ранее уже выступал за «Карпаты» в 2013 – 2019 годах. Также защищал цвета «Кривбасса» и «Александрии».

За «Днепр-1» выступал с лета 2023 года. В прошлом сезоне отличился 1 голом и 4 ассистами в 29 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» подпишут еще двух игроков «Днепра-1» – защитника Владимира Адамюка и хавбека Игоря Когута.