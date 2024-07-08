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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 19:54 | Обновлено 08 июля 2024, 19:55
1154
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали защитника Днепра-1

Денис Мирошниченко вернулся во Львов

08 июля 2024, 19:54 | Обновлено 08 июля 2024, 19:55
1154
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали защитника Днепра-1
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

Новичок УПЛ, львовские «Карпаты», официально сообщил о подписании правого защитника «Днепра-1» Дениса Мирошниченко. Сроки действия контракта с 29-летним игроком не называются.

Мирошниченко ранее уже выступал за «Карпаты» в 2013 – 2019 годах. Также защищал цвета «Кривбасса» и «Александрии».

За «Днепр-1» выступал с лета 2023 года. В прошлом сезоне отличился 1 голом и 4 ассистами в 29 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» подпишут еще двух игроков «Днепра-1» – защитника Владимира Адамюка и хавбека Игоря Когута.

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Карпаты Львов Денис Мирошниченко Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Карпаты Львов
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