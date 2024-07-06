Мощное усиление для новичка УПЛ. Карпаты подпишут двух игроков Днепра-1
Львовский клуб усилят Владимир Адамюк и Игорь Когут
Львовские «Карпаты», которые по итогам прошлого сезона Первой лиги пробились в Украинскую премьер-лигу, усилятся двумя игроками «Днепра-1».
По информации ТаТоТаке, состав новичка УПЛ пополнят 32-летний защитник Владимир Адамюк и 28-летний хавбек Игорь Когут. Когут перейдет в «Карпаты» на правах свободного агента. Контракт Адамюка с днепровским клубом заканчивался через полгода.
Ранее стало известно, что киевский футбольный клуб «Динамо» подпишет двух игроков «Днепра-1» – Даниила Хана и Дениса Жданова.
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