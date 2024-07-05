Динамо подпишет еще двух футболистов Днепра-1

Киевское «Динамо» нацелилось на еще двух футболиста «Днепра-1».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, после успешных трансферов Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского из «Днепра-1» в «Динамо» перейдут еще как минимум два футболиста. Речь идет о Данииле Хане и Денисе Жданове.

Обоим новичкам сейчас по 18 лет. Хан – центральный хавбек, который в прошлом сезоне в составе юношеского «Днепра-1» провел 27 матчей. Жданов – правоногий вингер, который в 16 матчах чемпионата забил 5 мячей. Концовку сезона не доиграл из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может подписать Рамика Гаджиева.