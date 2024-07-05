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  4. Динамо подпишет еще двух футболистов Днепра-1
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 11:36 |
2780
2

Динамо подпишет еще двух футболистов Днепра-1

Киевляне подпишут Даниила Хана и Дениса Жданова

05 июля 2024, 11:36 |
2780
2
Динамо подпишет еще двух футболистов Днепра-1
СК Днепр-1

Киевское «Динамо» нацелилось на еще двух футболиста «Днепра-1».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, после успешных трансферов Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского из «Днепра-1» в «Динамо» перейдут еще как минимум два футболиста. Речь идет о Данииле Хане и Денисе Жданове.

Обоим новичкам сейчас по 18 лет. Хан – центральный хавбек, который в прошлом сезоне в составе юношеского «Днепра-1» провел 27 матчей. Жданов – правоногий вингер, который в 16 матчах чемпионата забил 5 мячей. Концовку сезона не доиграл из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может подписать Рамика Гаджиева.

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Динамо Киев трансферы Игорь Бурбас Днепр-1 трансферы УПЛ Денис Жданов Даниил Хан
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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DK1961
Ну в бурбасятину верить...
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+1
Xvalenok03
Неужели правда?
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0
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