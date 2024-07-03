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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 16:11 | Обновлено 03 июля 2024, 17:38
4543
55

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1

Валентин Рубчинский продолжит карьеру в Киеве

03 июля 2024, 16:11 | Обновлено 03 июля 2024, 17:38
4543
55
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Киевское «Динамо» официально сообщило о подписании полузащитника «Днепра-1» Валентина Рубчинского. Соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на четыре года – до лета 2028 года.

Рубчинский стал уже вторым игроком «Днепра-1», которого «Динамо» подписало нынешним летом. Ранее в Киев перебрался Александр Пихаленок.

Рубчинский является воспитанником академии «Днепра-1», за первую команду выступал с лета 2022 года и суммарно провел 72 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что борьбу за Рубчинского «Динамо» выиграло у «Шахтера», «Карпат», «Кривбасса» и «Полесья». Напомним, сейчас «Днепр-1» массово распродает своих футболистов из-за угрозы прекращения существования клуба.

Рубчинский является игроком олимпийской сборной Украины, за которую провел 3 матча. Сегодня он вошел в заявку команды Руслана Ротаня на Игры-2024 в Париже.

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Динамо Киев Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Валентин Рубчинский
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 55
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serhiy
Удачі в Динамо !!!
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+5
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FunnyCat_____
Отсосити, когда я пнул тебя тем что ты не знаешь состав шахтера,  я уточнил, что без гугла, ведь даже такой даун как ты, умеет пользоваться поисковиком
 а ты сейчас, чтобы уколоть меня, пишешь, чтобы я написал всех игроков нынешнего состава  ДК.
Но даже если я этого бы и не знал,  то достаточно мне зайти на сайт ДК в раздел команда и просто сделать CNTRL C  - CNTRLV. 
Ты понимаешь что это идиотский показательней проверки моей авторитетности, ведь в данный момент я у компьютера, а ты никак не сможешь проверить, с головы  я написал состав, или скопировал.
Не, ну честно, как теюе таким припизд*** енным живется ?
ты ж наверное если дверь открывается на себя просто тыкаешься в нее лбом, пока кто то не откроет!
 Я думаю что ты не федя, он конечно деревянный, но ты такое ощущение что его внебрачный слаборазвитый сын, от бурной любви с умственно отсталой, сутулой  собакой!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Войцеховский
Опять тут убогая шлюхтовская отосуха всю ветку засрала.  Ты уже там смазался, долбоеб? 
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+3
FunnyCat_____
ну а так, конечно, добро пожаловать в самый титулованный и популярный украинский клуб!
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
я так понимаю что Шапа точно уходит?
по поводу Рубчинского как то его игра  осталась для меня не замеченой в этом сезоне
поэтому надо посмотреть почитать а потом понять насколько полезен он будет для ДК
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+3
FunnyCat_____
Заметили как Отсос слился - знает запах хозяйского сапога просто
если что  - зовите как будет тут сильно много гавкать не по делу!
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+2
didora
Отсос дебільний поміряй температуру. Цей допис уже 5-й раз. Ти мабуть безрукий, бо копіюєш той самий текст. А щось нове набрать тобі лєньки!
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+2
FunnyCat_____
как вы думаете  Отосити Федя и Валенок-  имеют родственные связи?
и если да, есть ли специалисты, олигофрения может передаваться по наследственности?
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Подождал 20 минут после моего коммента, чтобы я ушел в офлайн, а потом вылез
ахахахахахаха ну какой же жалкий конч этот Отсосити
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0
Владислав Антонов
Під єврокубки норм посилення, може Шовковський побудує гарну команду, яка більше не ганьбитиметься. А з ШД конкурувати буде складно, бо різні фінансові можливості.
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0
sahka1981
Успіхів звісно.
Але чи не Шапу часом продадуть?
Це вже не кажучи про Дніпро 1, хто там буде грати? Чи вже закриють команду.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Возможно поможет пройти квалиф Лке дырявым, и если повезёт то даже в группу Ле попадут. Ну и место второе своё дырявым удерживать нужно то атбшники и кривбас могут его забрать у дырявых 
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-1
AK.228
Видно Суркису надоели лиги конференций…
Твердо намерен стать чемпионом УПЛ)
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-1
Alexey75
Хороший и перспективный игрок. Жаль конечно, что из Днепра ушёл. Последние игроки уходят. Но тем самым возможно Днепр сохранится ещё на год
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-1
OtsoCity
Хвойда суркисів fanny, чому ти ніколи не був на матчах лайна суркисів (динамо), чого не відповідаєш хвойда на це питання, ти що інвалід, чи ти боягуз?
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-2
OtsoCity
Xvalenok03 обісрав по вуха на другій гілці бовдура fanny, та цей щур fanny сховався боягуз 
Ответить
-2
OtsoCity
Бовдур fanny (гнилой вареник), Aleksandr Київ розповів, як ти злякався його, та не приїхав на зустріч з ним у Києві, ти інвалід чи боягуз, чому ти всрався під себе та злякався його?
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-3
OtsoCity
Спортивне товариство «Динамо» — назва низки спортивних товариств у СРСР, у деяких країнах соціалізму, а також у низці пострадянських держав. Спочатку спортивне товариство з такою назвою було створено в СРСР і належало до системи Державного політичного управління при нквс сср
Може хтось знає, чому лайно динамо назву ще не змінило, динамо за нквс сср та дроче на серп та молот, чи вони щури кацапські фсбшні?
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-3
OtsoCity
Хтось знає, чому бовдур під нікнеймом fanny, ніколи не відповідає на питання, чому він не ходить на матчі лайна суркисів (динамо), можливо він інвалід чи боягуз!?
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
Андрей⚒️
8 полузащитников. Как они играть собрались? Со схемой 2-7-1?
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-5
Показать Скрыть 6 ответов
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