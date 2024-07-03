ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
Валентин Рубчинский продолжит карьеру в Киеве
Киевское «Динамо» официально сообщило о подписании полузащитника «Днепра-1» Валентина Рубчинского. Соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на четыре года – до лета 2028 года.
Рубчинский стал уже вторым игроком «Днепра-1», которого «Динамо» подписало нынешним летом. Ранее в Киев перебрался Александр Пихаленок.
Рубчинский является воспитанником академии «Днепра-1», за первую команду выступал с лета 2022 года и суммарно провел 72 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что борьбу за Рубчинского «Динамо» выиграло у «Шахтера», «Карпат», «Кривбасса» и «Полесья». Напомним, сейчас «Днепр-1» массово распродает своих футболистов из-за угрозы прекращения существования клуба.
Рубчинский является игроком олимпийской сборной Украины, за которую провел 3 матча. Сегодня он вошел в заявку команды Руслана Ротаня на Игры-2024 в Париже.
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а ты сейчас, чтобы уколоть меня, пишешь, чтобы я написал всех игроков нынешнего состава ДК.
Но даже если я этого бы и не знал, то достаточно мне зайти на сайт ДК в раздел команда и просто сделать CNTRL C - CNTRLV.
Ты понимаешь что это идиотский показательней проверки моей авторитетности, ведь в данный момент я у компьютера, а ты никак не сможешь проверить, с головы я написал состав, или скопировал.
Не, ну честно, как теюе таким припизд*** енным живется ?
ты ж наверное если дверь открывается на себя просто тыкаешься в нее лбом, пока кто то не откроет!
Я думаю что ты не федя, он конечно деревянный, но ты такое ощущение что его внебрачный слаборазвитый сын, от бурной любви с умственно отсталой, сутулой собакой!
по поводу Рубчинского как то его игра осталась для меня не замеченой в этом сезоне
поэтому надо посмотреть почитать а потом понять насколько полезен он будет для ДК
если что - зовите как будет тут сильно много гавкать не по делу!
и если да, есть ли специалисты, олигофрения может передаваться по наследственности?
ахахахахахаха ну какой же жалкий конч этот Отсосити
Але чи не Шапу часом продадуть?
Це вже не кажучи про Дніпро 1, хто там буде грати? Чи вже закриють команду.
Твердо намерен стать чемпионом УПЛ)
Може хтось знає, чому лайно динамо назву ще не змінило, динамо за нквс сср та дроче на серп та молот, чи вони щури кацапські фсбшні?