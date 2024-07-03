ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1

Киевское «Динамо» официально сообщило о подписании полузащитника «Днепра-1» Валентина Рубчинского. Соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на четыре года – до лета 2028 года.

Рубчинский стал уже вторым игроком «Днепра-1», которого «Динамо» подписало нынешним летом. Ранее в Киев перебрался Александр Пихаленок.

Рубчинский является воспитанником академии «Днепра-1», за первую команду выступал с лета 2022 года и суммарно провел 72 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что борьбу за Рубчинского «Динамо» выиграло у «Шахтера», «Карпат», «Кривбасса» и «Полесья». Напомним, сейчас «Днепр-1» массово распродает своих футболистов из-за угрозы прекращения существования клуба.

Рубчинский является игроком олимпийской сборной Украины, за которую провел 3 матча. Сегодня он вошел в заявку команды Руслана Ротаня на Игры-2024 в Париже.