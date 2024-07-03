Источник: Динамо выиграло борьбу за еще одного игрока Днепра-1

«Динамо» близко к подписанию центрального полузащитника «Днепра-1» Валентина Рубчинского, на которого претендует еще целый ряд клубов УПЛ.

Сообщается, что киевляне выиграли борьбу за 22-летнего игрока у «Шахтера», «Карпат», «Кривбасса» и «Полесья».

«Днепр-1», который из-за угрозы прекращения существования клуба распродает футболистов, надеется заработать на трансфере Рубчинского, чей контракт истекает через год.

В минувшем сезоне Валентин забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

Ранее киевский клуб подписал лидера «Днепра-1» Александра Пихаленка.