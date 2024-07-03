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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 11:29 | Обновлено 03 июля 2024, 12:31
3726
4

Источник: Динамо выиграло борьбу за еще одного игрока Днепра-1

Рубчинский близок к переезду в Киев

03 июля 2024, 11:29 | Обновлено 03 июля 2024, 12:31
3726
4
Источник: Динамо выиграло борьбу за еще одного игрока Днепра-1
ФК Днепр-1. Валентин Рубчинский

«Динамо» близко к подписанию центрального полузащитника «Днепра-1» Валентина Рубчинского, на которого претендует еще целый ряд клубов УПЛ.

Сообщается, что киевляне выиграли борьбу за 22-летнего игрока у «Шахтера», «Карпат», «Кривбасса» и «Полесья».

«Днепр-1», который из-за угрозы прекращения существования клуба распродает футболистов, надеется заработать на трансфере Рубчинского, чей контракт истекает через год.

В минувшем сезоне Валентин забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

Ранее киевский клуб подписал лидера «Днепра-1» Александра Пихаленка.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 трансферы УПЛ Валентин Рубчинский
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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contr
Даун-Суркіс всіх скупляє на пару з Ахметовим а потім будуть на пару один з одним грати по 16 матчів за сезон! Ідіоти мля
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0
AK.228
Монстры трансферов 
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0
Умник
Это очень будет сильно, очень много работы на футбольеом поле выполняет, даже не знаю может по сути в центре закрыть 3 позиции.
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