Источник: Динамо выиграло борьбу за еще одного игрока Днепра-1
Рубчинский близок к переезду в Киев
«Динамо» близко к подписанию центрального полузащитника «Днепра-1» Валентина Рубчинского, на которого претендует еще целый ряд клубов УПЛ.
Сообщается, что киевляне выиграли борьбу за 22-летнего игрока у «Шахтера», «Карпат», «Кривбасса» и «Полесья».
«Днепр-1», который из-за угрозы прекращения существования клуба распродает футболистов, надеется заработать на трансфере Рубчинского, чей контракт истекает через год.
В минувшем сезоне Валентин забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
Ранее киевский клуб подписал лидера «Днепра-1» Александра Пихаленка.
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